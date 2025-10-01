Neue Pflegedirektorin und neuer Kaufmännischer Direktor im Klinikum Bad Gleichenberg

Wien/Bad Gleichenberg (OTS) -

Mit 1.10.2025 übernimmt Christine Rupp, MBA die Pflegedirektion und Markus Süss, MSc die Kaufmännische Direktion der Reha-Klinik Bad Gleichenberg.

Ihr Ziel: Gemeinsam mit dem Ärztlichen Direktor, Prim. Priv.-Doz. Dr. Karl Horvath, das auf Lungen- und Stoffwechselerkrankungen spezialisierte Klinikum auf dessen guten Weg weiterzuführen.

„Mir liegt besonders am Herzen, unseren Patient:innen eine bestmögliche Versorgung zu bieten. Für unsere Mitarbeiter:innen möchte ich Rahmenbedingungen schaffen, die Motivation und Freude an der Arbeit fördern“, so Rupp. Süss ergänzt: „Ich kenne das Klinikum seit vielen Jahren und weiß, wie wichtig Kontinuität und Teamgeist sind. Gemeinsam mit allen Mitarbeiter:innen möchte ich unsere erfolgreiche Entwicklung fortführen und neue Impulse setzen“, so Süss.

Nachfolge mit Erfahrung & Expertise

Christine Rupp und Markus Süss folgen auf Maria Fradler, MAS, die diese Aufgaben in Doppelfunktion seit 2016 mit viel Einsatz und Engagement wahrgenommen hat. Fradlers Nachfolger:innen bringen nicht nur langjährige Führungserfahrung und fachliche Expertise für ihre neuen Rollen mit, sie kennen das Klinikum auch wie ihre Westentasche.

Christine Rupp ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin mit einem Master in Gesundheits- und Sozialmanagement. Seit über 15 Jahren ist sie in verschiedenen Leitungsfunktionen im Pflegebereich tätig. Von 2017 bis 2019 war sie Teamleitung Pflege im Klinikum Bad Gleichenberg.

Markus Süss ist seit 2010 im Klinikum Bad Gleichenberg tätig – darunter viele Jahre als Stellvertretender Kaufmännischer Direktor der Reha-Klinik. 2020 schloss er sein Masterstudium in Healthcare Management an der Donau Universität Krems ab.

Neue Impulse für die Entwicklung des Klinikums

Martin Krammer, Geschäftsführer der Klinikum Austria Gesundheitsgruppe, ist überzeugt von seinem neuen Führungsteam: „Es ist mir ein Anliegen, die Entwicklung unseres Klinikums mit einem starken Team voranzubringen. Mit Christine Rupp und Markus Süss übernehmen zwei Führungskräfte Verantwortung, die unser Klinikum bestens kennen und es mit Erfahrung und neuen Ideen in die Zukunft führen werden.“

Über das Klinikum und die Gesundheitsgruppe

Das Klinikum Bad Gleichenberg ist Teil der Klinikum Austria Gesundheitsgruppe. Diese gehört zu den führenden Betreibern von Rehabilitationsmedizin in Österreich. An 5 Standorten versorgen rund 700 Mitarbeiter:innen über 10.000 Patient:innen im Jahr. Die Kliniken verfügen über jahrzehntelange Erfahrung. Die Kliniken sind auf verschiedene medizinische Fachbereiche spezialisiert. Im Klinikum Bad Gleichenberg behandeln Expert:innen Patient:innen mit Erkrankungen des Stoffwechsels, der Lunge & Atmungsorgane sowie nach Krebs-Erkrankungen. Mehr Infos zum Klinikum Bad Gleichenberg: https://www.klinikum-austria.at/reha-kliniken/klinikum-bad-gleichenberg/