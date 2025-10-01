Buch Wien 25: Messe und Festival auf Expansionskurs

Wien (OTS) -

Vom 12. bis 16. November geht die Buch Wien in die nächste Runde – und das erstmals in zwei Messehallen. Österreichs größtes Buch-Event expandiert dabei nicht nur räumlich, sondern auch inhaltlich: Drei neue Bühnen erweitern das sorgfältig kuratierte Programm um über 100 zusätzliche Veranstaltungspunkte.

516 Bühnen-Events, 660 Mitwirkende, fünf Tage: Die Buch Wien 25 hat heuer große Erwartungen. 5.000 zusätzliche Quadratmeter in Halle C der Messe Wien sind die Antwort der Veranstalter auf das wachsende Aussteller- und Besucherinteresse der letzten Jahre und den Publikumsrekord von 65.000 Besucher:innen im Vorjahr.

Insgesamt neun Bühnen und vier Workshop-Zonen bieten in diesem Jahr 322 Stunden Buch Wien-Programm. Gemeinsam mit Geschäftsführer Patrick Zöhrer macht Julia Kospach, neue Kuratorin der Bereiche Belletristik und Sachbuch, die Buch Wien zu einem Treffpunkt für Literaturbegeisterte, Wissensinteressierte und Diskussionsfreudige.

Zitate:

“Die Buch Wien 25 ist das mit Abstand größte Fest für Bücher in Österreich. Und heuer ist es die größte Buch Wien, die jemals stattgefunden hat. Es ist eine Buch Wien der Veränderungen und der Erneuerung. Was bleibt ist, dass die Buchbranche wieder ihre Verantwortung wahrnehmen wird, in unsicheren Zeiten ein Anker der Stabilität und des qualitätsvollen Diskurses zu sein.”

Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels

“Die Buch Wien versteht sich als Ort, an dem echte Debatte möglich ist. Hier geht es nicht darum, Meinungen vorschnell zu verurteilen, sondern darum, unterschiedliche Sichtweisen ins Gespräch zu bringen. Unsere Debatten verfolgen das Ziel, mit Widerspruch umzugehen, zuzuhören, zu argumentieren und gemeinsam neue Perspektiven zu entdecken.”

Patrick Zöhrer, Geschäftsführer der Buch Wien