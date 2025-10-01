Erneut Platin-Bewertung für Greiner beim Nachhaltig-keitsrating von EcoVadis

Wien/Kremsmünster (OTS) -

Die Greiner Gruppe mit ihren Sparten Greiner Packaging, Greiner Bio-One und NEVEON hat von EcoVadis, einem der weltweit führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen, erneut die höchste Bewertung „Platin“ für ihre Nachhaltigkeitsleistungen erhalten. Im Vergleich zu 2024 konnte sich das Unternehmen in Bezug auf die Punkteanzahl weiter verbessern. Somit zählt Greiner auch 2025 zu den weltweit besten ein Prozent aller bewerteten Unternehmen. „Die erneute Platin-Bewertung spiegelt die umfassende Einbindung von Nachhaltigkeit in unsere Geschäftsprozesse wider und ist keine Selbstverständlichkeit für uns. Wir müssen uns als Gruppe laufend weiterentwickeln, um den Standard halten zu können. Dementsprechend gilt der Dank der gesamten Gruppe – denn nur gemeinsam können wir so ein Ergebnis erreichen“, so Sabine Schellander, Director Corporate Sustainability bei Greiner.

Nachhaltigkeitsbestrebungen von unabhängiger Plattform ausgezeichnet

EcoVadis ist der größte globale Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 150.000 bewerteten Unternehmen. Das Nachhaltigkeitsrating beinhaltet die Kategorien Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige Beschaffung. Vergeben werden die Medaillen in Bronze, Silber, Gold und Platin. Solche unabhängigen Ratings haben einerseits eine große Bedeutung, um Transparenz und damit Vertrauen zu schaffen. Andererseits sind sie auch am Finanzmarkt von großer Relevanz. Greiner lässt sich nicht nur selbst von EcoVadis bewerten, sondern setzt auch bei der Zusammenarbeit mit Partner:innen auf das unabhängige Rating. Das Unternehmen hat sich 2022 bereits selbst zum Ziel gesetzt, bis 2030 nur mehr mit strategischen Lieferant:innen zusammenzuarbeiten, die ein EcoVadis-Rating von mindestens 50 Punkten vorweisen können.

Nachhaltigkeit als transformativer Weg

Auch wenn diese ausgezeichnete Bewertung die kontinuierliche Verbesserung von Greiner erneut widerspiegelt, ist man sich im Unternehmen bewusst, dass man in Bezug auf die nachhaltige Transformation noch viele Schritte setzen muss. „Nachhaltigkeit ist ein Thema, mit dem wir uns seit Jahren intensiv auseinandersetzen und gerade in volatilen Zeiten sind Erfolge wie diese wichtig, um die tägliche Arbeit der zahlreichen Expert:innen bei Greiner sichtbar zu machen. Dabei ist uns bewusst, dass EcoVadis nur ein Baustein von vielen ist“, so Sabine Schellander.