Grüne Wien/Huemer: Stadtrechnungshofberichte belegen weitere Mängel im Gesundheitsbereich

„Die Mängel im Wiener Gesundheitssytem sind nach wie vor auf allen Ebenen sichtbar“, so Barbara Huemer, Gesundheitssprecherin der Grünen Wien, anlässlich der drei neuen Berichte des Stadtrechnungshofes zu unterschiedlichen Aspekten der Gesundheitsversorgung.

Es beginnt bei nicht durchgeführten Schulungen für strahlenexponierte Arbeitskräfte im Zentralröntgen der Tuberkuloseversorgung, geht über erhebliche technische Mängel bei elektrischen Anlagen im Krankenhaus Hietzing - das Geragengebäude musste sogar sofort gesperrt werden, so groß waren die Mängel - bis zu mangelhaften Überprüfungen der öffentlichen Apotheken.

„Schimmel an der Decke, defekte oder fehlende Leuchtmittel, Mängel beim Brandschutz, unsachgemäße Installationen und Verkabelung. All das sollte es in einem modernen Krankenhaus im Jahr 2025 nicht mehr geben“, gibt Huemer anlässlich der langen Liste an Kritikpunkten des Rechnungshofes an der Klinik Hietzing zu bedenken.

Vor allem die Apothekenüberprüfungen lösen bei Huemer großes Unverständnis aus. „Wie kann es sein, dass in ganz Wien in einem Zeitraum von zwei Jahren nur 42 Proben von Arzneimitteln gezogen werden und das vorgegebene Soll der AGES - Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit unerfüllt bleibt?“ Von diesen 42 Proben waren gleich 17 mangelhaft und etliche mussten aus dem Verkehr gezogen werden. Der Rechnungshof kritisiert in diesem Zusammenhang außerdem, dass ausschließlich Proben von pflanzlichen Arzneimitteln/Tees gezogen wurden. „Der hohe Mangelanteil sollte Anlass sein, in Zukunft mehr Stichproben durchzuführen", so Huemer abschließend.