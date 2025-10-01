  • 01.10.2025, 11:32:02
Außenministerium: Beschluss des Ministerrates über die Besetzung der Leitung der Ständigen Vertretung bei der Europäischen Union

Wien (OTS) - 

Auf Antrag von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger wurde in der heutigen Sitzung des Ministerrats beschlossen, Botschafter Hon.-Prof. MMag. Gregor SCHUSTERSCHITZ mit der Leitung der Ständigen Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union in Brüssel zu betrauen.

Botschafter Hon.-Prof. MMag. Gregor Schusterschitz ist derzeit Leiter des Völkerrechtsbüros im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten sowie Honorarprofessor an der Universität Innsbruck. Zuvor war er unter anderem Leiter der Rechtsabteilung an der Ständigen Vertretung in Brüssel, Botschafter in Luxemburg, stellvertretender Ständiger Vertreter bei der EU und Brexit-Delegierter. Er publiziert regelmäßig zu Fragen des Völkerrechts und des Europarechts und lehrt an der Universität Innsbruck, an der Diplomatischen Akademie und der Verwaltungsakademie des Bundes.

