„Pro & Contra“: Freispruch im Missbrauchs-Prozess – Recht oder Unrecht? Am Mittwoch um 22:30 Uhr auf JOYN & PULS 4

Der Freispruch für zehn angeklagte junge Männer im Verfahren wegen geschlechtlicher Nötigung und Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung einer 12-Jährigen sorgt für breite Kritik an der Justiz. Auch von Seiten der Politik: ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner etwa bewertet die Entscheidung öffentlich als Fehlurteil. Auch SPÖ-Justizministerin Anna Sporrer sieht Handlungsbedarf und hat die Staatsanwaltschaft per Weisung beauftragt, das Urteil anzufechten.

Expert:innen halten teils auch die geltende Rechtslage für problematisch und fordern mehr Schutz für Frauen und Mädchen. Dazu will die SPÖ nun das Sexualstrafrecht verschärfen und künftig das Zustimmungsprinzip 'Nur Ja heißt Ja' einführen.

War der Freispruch alternativlos? Werden Opfer vor Gericht und in den Medien benachteiligt? Und kann eine Verschärfung des Sexualstrafrechts Abhilfe schaffen?

Diese und andere Fragen diskutieren PULS 24 Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz, die Anwälte Manfred Arbacher-Stöger & Sonja Aziz, Marina Hanke (SPÖ) und Harald Stefan (FPÖ) bei PULS 24 Moderatorin Gundula Geiginger im „Pro und Contra“-Studio

PRO UND CONTRA

Mittwoch, 1. Oktober 2025, 22:30 Uhr, PULS 4 & JOYN

Donnerstag, 2. Oktober 2025, 21:10 Uhr, PULS 24 & JOYN

Gäste u.a.:

Harald Stefan, Justizsprecher, FPÖ

Marina Hanke, Frauenvorsitzende, SPÖ Wien

Magdalena Punz, PULS 24 Chronik-Chefreporterin

Sonja Aziz, Rechtsanwältin und Expertin für Opferschutz

Manfred Arbacher-Stöger, Strafverteidiger eines Beschuldigten

Moderation: Gundula Geiginger