  • 01.10.2025, 11:22:02
  • /
  • OTS0106

Steirischer Städtetag fordert Entlastungen der Städte und Gemeinden

Mehr als 120 Kommunalpolitikerinnen und -Politiker diskutierten präkere Finanzlage

Graz/Seiersberg (OTS) - 

Der Städtebund Steiermark hat im Rahmen seines Städtetags im Beisein von LH-Stv. Manuela Khom und zahlreichen steirischen Spitzenpolitikern drei Forderungen an die Landesplitik formuliert.

Resolution befasst sich mit den drei dringendsten Themen

In der einstimmig angenommenen Resolution wurden drei Punkte beschlossen:

  1. Entlastung der steirischen Gemeinden durch Änderung des Aufteilungsschlüssels im Sozial- und Pflegebereich
  2. Evaluierung und Anpassung der Schulassistenz in der Steiermark unter Einbindung von Städte- und Gemeindebun
  3. Unterstützung bei der Grundsteuerreform durch das Land Steiermark für die weiteren Schritte auf Ebene aller Gebietskörperschaften

Den vollen Text der Resolution finden Sie beigefügt.

Den Abschluss bildeten Ehrungen von langjährigen Mitgliedern durch Landesvorsitzenden Wallner sowie den Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes, Thomas Weninger.

Rückfragen & Kontakt

Städtebund Steiermark
Mag. (FH) Michael Leitgeb, MA
Telefon: +4366488397603
E-Mail: michael.leitgeb@steirischer.staedtebund.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright