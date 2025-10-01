Steirischer Städtetag fordert Entlastungen der Städte und Gemeinden

Graz/Seiersberg (OTS) -

Der Städtebund Steiermark hat im Rahmen seines Städtetags im Beisein von LH-Stv. Manuela Khom und zahlreichen steirischen Spitzenpolitikern drei Forderungen an die Landesplitik formuliert.

Resolution befasst sich mit den drei dringendsten Themen

In der einstimmig angenommenen Resolution wurden drei Punkte beschlossen:

Entlastung der steirischen Gemeinden durch Änderung des Aufteilungsschlüssels im Sozial- und Pflegebereich Evaluierung und Anpassung der Schulassistenz in der Steiermark unter Einbindung von Städte- und Gemeindebun Unterstützung bei der Grundsteuerreform durch das Land Steiermark für die weiteren Schritte auf Ebene aller Gebietskörperschaften

Den vollen Text der Resolution finden Sie beigefügt.

Den Abschluss bildeten Ehrungen von langjährigen Mitgliedern durch Landesvorsitzenden Wallner sowie den Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes, Thomas Weninger.