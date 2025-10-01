FPÖ – Berger zu Plakolm: „Erziehungsheim statt ‚Festung Österreich‘ – Die ÖVP hat fertig!“

Wien (OTS) -

Mit Kritik reagierte heute FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Ricarda Berger auf die Wortmeldung von ÖVP-Familienministerin Plakolm, die nach dem Skandalurteil um eine Zwölfjährige „Erziehungsanstalten“ für straffällige Jugendliche fordert: „Der Irrsinn dieser Verlierer-Koalition kennt keine Grenzen mehr. Zuerst versagt die Justiz auf ganzer Linie und spricht eine Bande mutmaßlicher Vergewaltiger frei, und jetzt kommt die ÖVP mit dem Vorschlag, diesen importierten Gewalttätern auf Steuerzahlerkosten eine Umerziehung zu spendieren. Wie eine Frau auf eine solche Tat so reagieren kann, ist mir unerklärlich. Auf die totale Kuscheljustiz folgt jetzt also die Kuschelpädagogik. Das ist nicht nur eine Bankrotterklärung, sondern eine kräftige Ohrfeige für jeden anständigen und vernunftbegabten Österreicher, und vor allem für das junge Opfer, das ein Leben lang mit den Folgen dieser abscheulichen Tat zu kämpfen hat“, so Berger.

Für Berger sei die ÖVP die Hauptverantwortliche für die Eskalation der importierten Kriminalität. Jahrelang habe man die Augen vor der Realität verschlossen und eine Politik der offenen Grenzen betrieben, die nun ihre hässliche Fratze zeige. „Was hat sich die ÖVP denn erwartet, als sie den unkontrollierten Zuzug aus archaischen Kulturen zugelassen und gefördert hat? Dass wir nur mit Fachkräften und Kulturbereicherern beschenkt werden? Jetzt erleben wir tagtäglich die Auswüchse dieser völlig verdrehten Politik, die die Interessen von Fremden über die Sicherheit der Österreicher stellt: Bandenkriminalität, sexuelle Übergriffe auf unsere Frauen und Kinder und eine Regierung, die als Antwort darauf nicht die ‚Festung Österreich‘ baut, sondern Erziehungsheime für Straftäter. Diese Regierung, allen voran die ÖVP, muss man fragen, ob es ihr noch gut geht oder ob man sie selbst in eine Anstalt zur Realitätsfindung schicken sollte!“

Die Vorschläge der ÖVP-Familienministerin seien der Beweis für die völlige Unfähigkeit der schwarz-rot-pinken Verlierer-Ampel: „Nach einer Gruppenvergewaltigung keine Strafe, sondern Nachhilfeunterricht? Für die Täter gibt es Gratis-Erziehung, für das Opfer lebenslange Narben. Zehn Täter vergehen sich an einem Kind, und die Lösung soll ein pädagogischer Stuhlkreis sein? Das ist Wahnsinn in Reinkultur. Die teuerste Regierung aller Zeiten hat wieder einmal die billigsten Lösungen und Ausreden parat. Anstatt diese ausländischen Gewalttäter umgehend abzuschieben, sollen sie auch noch auf unsere Kosten therapiert werden, während sie das Opfer und ihre Familie sogar noch im Gerichtssaal verhöhnen“, kritisierte Berger.

Abschließend forderte die FPÖ-Familiensprecherin ein radikales Umdenken und sofortiges Handeln: „Wir brauchen keine Erziehungsanstalten für importierte Sexualstraftäter, sondern eine konsequente und zielgerichtete Abschiebepolitik! Schluss mit der Toleranz gegenüber Kriminellen, die unser Gastrecht mit Füßen treten und unsere Kinder vergewaltigen. Die einzige richtige Antwort auf solche Taten ist die sofortige Abschiebung. Die Österreicher haben ein Recht auf Sicherheit in ihrem eigenen Land. Nur ein Volkskanzler Herbert Kickl wird diesem Anspruch gerecht werden und die ‚Festung Österreich‘ errichten, die unsere Heimat und unsere Kinder schützt!“