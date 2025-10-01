Darf Ananas in den Burger? Das sind Österreichs Hot Takes

Brunn am Gebirge (OTS) -

Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten: Literally jeden random Talk mit Denglisch spicken, frühzeitige Weihnachtsstimmung in Supermärkten oder Ananas als Zutat sind dennoch Dinge, die gewöhnlich die Geister scheiden. McDonald’s Österreich möchte es wissen und launcht mit dem McCrispy Juicy Pineapple eine Kombi mit Kultstatus, von der manche träumen – und andere nicht einmal im Traum denken: Die Neuheit mit fruchtig-frischer Ananas wird für kurze Zeit wohl nicht nur Österreichs härtester Geschmackstest, sondern feiert auch alle, die ihren eigenen Style haben.



McDonald’s ist auf die Ananas gekommen und mit einer aktuellen Hot-Take-Umfrage von GenZ bis Boomer* auf die Frage nach dem wahren Geschmack: „Natürlich kennen wir die Kontroversen, die es dazu gibt – manche lieben den Gegensatz, für andere ist er ein echtes No-Go. So oder so, wir denken, es ist an der Zeit, um Hawaii-Taste-Fans und alle, die ihren eigenen Geschmack haben, zu feiern“, so Reka Vass, Head of Marketing bei McDonald’s Österreich.

Juicy oder jössas: Die Ananas spaltet Österreich

Wie viele Gäste Team Ananas sind, wird sich zeigen: In der neuen Hot-Take-Umfrage von McDonald’s Österreich* geben jeweils 52 Prozent der Österreicher:innen an, experimentierfreudig zu sein und ab und zu Ananas in der süß-pikanten Variante zu probieren, während 18 Prozent echte Hawaii-Taste-Fans sind und gleichzeitig 30 Prozent die Kombi unter „geht gar nicht“ verbuchen.



Vibe-Check zu Geschmacksfragen im Freundeskreis

Über die kleinen, aber wichtigen Geschmacksfragen wird im Freundeskreis hierzulande generell gerne debattiert, wie die Umfrage zeigt – bei Essgewohnheiten ist die „Ananas-Frage“ nur eines von vielen Themen, zu denen es starke Meinungen gibt. Vorrangig geht es in Diskussionen um Nutella („mit oder ohne Butter drunter“, 39%), Pizza („Rand essen oder wegschneiden“, 31%) oder Popcorn („salzig oder süß“, 22,6%).

„Oida, same“: Öffi-Telefonate, September-Lebkuchen und Denglisch-Smalltalk

In anderen Bereichen wiederum steht man wilden Kombis durchaus aufgeschlossen gegenüber: Mix & Match Varianten in der Mode bestehen fast jeden Fit-Check. Bleiben noch die kleinen Reizthemen, die verlässlich Gesprächsstoff liefern – allen voran lautes Telefonieren in der Öffentlichkeit (48,5%), frühzeitige Weihnachtsstimmung in Supermärkten (44,6%) und eine Alltagssprache mit englischen Phrasen wie „same“, „random“ und „literally“ (28,6%) haben Alltags-Trigger-Potenzial – ebenso der Klassiker Sandalen mit Socken (24,2%), Reality-TV (23,5%), lange Sprachnachrichten auf WhatsApp & Co (21,3%) oder Sonnenbrillen in geschlossenen Räumen (14,6%). Keine allzu großen Aufreger mehr sind demnach Alltagsgewohnheiten wie Serien durchzubingen, nachdem man die erste Folge gemeinsam geschaut hat (11,8%) oder auch Fitness-Studio-Selfies (10,5%).

„Da samma Hawaii“: Das ist drin

Der neue McCrispy Juicy Pineapple setzt sich aus hochwertigen Zutaten zusammen und bringt frischen Impuls ins Sortiment: Zwischen zwei fluffigen Buns sorgen knusprig paniertes Patty aus 100% Hühnerbrustfilet, Bacon, Schmelzkäse, Eisbergsalat, Zwiebelstücke, eine würzige Curry-Mango-Sauce und eine Scheibe Ananas für den Hawaii-Style. Er ist als Burger und Wrap ab sofort und nur für kurze Zeit in den österreichischen McDonald’s Restaurants erhältlich.

Weitere Informationen auf www.mcdonalds.at