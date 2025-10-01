Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Kompetenz trifft Menschlichkeit: Zukunft gestalten“ findet am 2. Oktober 2025 der Vinzenz Gruppe Kongresstag Pflege statt. Die Veranstaltung stellt den Pflegeberuf in den Fokus, zeigt vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten und greift aktuelle Themen, wie künstliche Intelligenz oder Assistenzsysteme auf.

„Die professionelle Pflege der Zukunft muss evidenzbasiert und effizient, empathisch und menschlich sein. In den Mittelpunkt der Vinzenz Gruppe Kongresstage Pflege stellen wir heuer daher Aspekte wie pflegerische Kompetenz und menschliche Betreuung“, erläutert Michael Jani, Kongresspräsident und Pflegedirektor im Herz-Jesu Krankenaus Wien.

Kompetenz macht’s richtig

Während der Podiumsdiskussion „Ausbildung im Wandel“ treten Lehrende, Pflegefachpersonen sowie Studierende der Gesundheits- und Krankenpflege in den Dialog und sprechen über Erwartungshaltungen, gelebte Praxis und die Frage, wie Theorie, Forschung und Praxis noch besser zusammenfinden können. Ebenfalls Teil der Veranstaltung ist die Frage nach Chancen und Nutzen von Künstlicher Intelligenz, digitalen Assistenzsystemen und Robotik im Pflegealltag. „Damit schaffen wir beim Vinzenz Gruppe Kongresstag Pflege eine wichtige Verbindung zwischen der professionellen Weiterentwicklung und der persönlichen Haltung“, erklärt Wolfgang Sissolak, Kongresspräsident und Pflegedirektor im Göttlicher Heiland Krankenhaus Wien.

Haltung machts‘ aus

Mit dem Vinzenz Gruppe Kongresstag Pflege setzen die Vinzenz Gruppe und die Akademie_SanktVinzenzStiftung ein starkes Signal für hochwertige, patient*innenorientierte Versorgung und nachhaltige Entwicklung im Gesundheitswesen. Als pflegerische Fortbildungsveranstaltung bieten dieser Kongresstag Expert*innen aus Krankenhaus, Lehre und Gesundheitsbereich eine wesentliche Plattform für interdisziplinären fachlichen Austausch.

Die Teilnahme ist kostenfrei und ermöglicht vielfältige Weiterbildungen sowie wertvolle Netzwerkmöglichkeiten.

Termin: 02. Oktober 2025,

Veranstaltungsort: Hochschule Campus Wien, Festsaal H,

Favoritenstraße 232, 1100 Wien

Veranstalter: Akademie_SanktVinzenzStiftung

Vinzenz Gruppe: Gesundheit kommt von Herzen

Die Vinzenz Gruppe ist eines der größten gemeinnützigen Gesundheits- und Sozialunternehmen Österreichs. Von der Prävention, über den klinischen Bereich bis hin zu Pflege und Rehabilitation begleiten wir die Menschen in allen Lebensphasen mit einem vielfältigen Angebot und innovativen neuen Lösungen.

1995 von Ordensfrauen mit langer Tradition und Erfahrung in der Krankenpflege gegründet, verbinden wir tief verwurzelte christliche Werte mit jeder Menge Innovationsgeist, um die Gesundheitsversorgung Österreichs in Zeiten der Veränderung ganzheitlich weiterzuentwickeln.

Mit rund 12.000 Mitarbeiter*innen in unseren Krankenhäusern, in den zahlreichen Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen sowie mit neuen Angeboten wie unseren Gesundheitsparks begleiten wir immer mehr Menschen immer individueller bei Gesundheitsfragen & Krankheit, analog und digital.

Weil wir überzeugt sind, dass in Zukunft die besten Angebote aus der Kraft eines inspirierenden Miteinanders entstehen, betreiben wir immer mehr Angebote gemeinsam mit unseren Partner*innen. Dafür suchen wir laufend neue Kooperationen. Denn eine neue Welt der Gesundheit und des Sozialen, entsteht erst im Miteinander. Ermächtigt die Menschen. Und kommt von Herzen.

www.vinzenzgruppe.at