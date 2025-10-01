  • 01.10.2025, 11:00:37
FPÖ – Ecker zu Internationalen Brustkrebstag: „Brustkrebsvorsorge stärken und Solidarität mit Betroffenen zeigen!“

FPÖ-Frauensprecherin brachte im Parlament einen Antrag zur Stärkung der Brustkrebsvorsorge und besseren Unterstützung von Betroffenen ein

Anlässlich des heutigen Internationalen Brustkrebstags betonte FPÖ-Frauensprecherin NAbg. Rosa Ecker die Bedeutung der Früherkennung und Vorsorge: „Brustkrebs ist nach wie vor die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Jede frühzeitige Diagnose kann Leben retten. Deshalb müssen wir die Aufklärung, Vorsorgeuntersuchungen und Unterstützungsangebote konsequent weiter ausbauen.“

Besonderen Dank sprach die FPÖ-Frauensprecherin der Österreichischen Krebshilfe aus, die seit Jahren wertvolle Arbeit leistet: „Das Engagement der Krebshilfe und das geschlossene Auftreten vieler Organisationen zeigen, wie wichtig Bewusstsein, Vorsorge und Solidarität sind - für die Betroffenen ebenso wie für ihre Familien.“

Im Parlament hat Ecker auch einen Antrag zur Stärkung der Brustkrebsvorsorge und besseren Unterstützung von Betroffenen eingebracht. In diesem wird gefordert, dass Frauen einen leichteren und niederschwelligen Zugang zu Vorsorgeuntersuchungen erhalten, Wartezeiten in der Behandlung deutlich verkürzt werden und die psychosoziale Begleitung von Patientinnen und ihren Angehörigen verstärkt wird. „Es darf nicht sein, dass Frauen aus Angst vor langen Wartezeiten oder aus finanziellen Gründen Vorsorgeuntersuchungen hinauszögern. Jede Frau muss die Möglichkeit haben, rasch und unkompliziert Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Dafür setze ich mich heute am Brustkrebstag und an jedem anderen Tag des Jahres ein“, betonte Ecker.

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

