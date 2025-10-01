Steyr Motors erzielt Spitzenplatz bei Wirtschaftlichkeits-Kommunikation

Wien (OTS) -

Steyr Motors zählt zu den großen Überraschungen des diesjährigen Reputation Reports, der vom INDUSTRIEMAGAZIN gemeinsam mit dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) erstellt wurde. In der Kategorie „Wirtschaftlichkeit“ konnte sich das Unternehmen um mehr als 50 Plätze verbessern und erreicht nun erstmals Rang 1.

Ausschlaggebend für diesen Erfolg war eine Reihe strategischer Maßnahmen, die nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kommunikativ stark in Szene gesetzt wurden: So sorgte unter anderem die Lieferung von Spezialmotoren für Hovercrafts sowie die Eröffnung eines Vertriebsbüros in Indonesien für internationale Sichtbarkeit. Auch eine Kapitalerhöhung mit Fokus auf Produktentwicklung sowie die Aussicht auf eine stärkere Beteiligung der Mutares-Gruppe trugen zur gestiegenen Wahrnehmung bei – vor allem im Hinblick auf wirtschaftliche Stabilität und Expansionsfähigkeit.

Steyr Motors setzt dabei nicht auf klassische PR-Kampagnen, sondern auf glaubwürdige Kommunikation, die tief im operativen Geschäft verankert ist. Das zeigt sich auch in der Reaktion des Unternehmens auf die Auszeichnung:

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung im Reputationsreport 2025 in der Kategorie Wirtschaftlichkeit. Diese Anerkennung bestätigt unseren Kurs: Steyr Motors steht für technologische Exzellenz, kompromisslose Qualität und jahrzehntelanges Engineering-Know-how bei hochzuverlässigen Diesel- und Hybridmotoren für Verteidigungs- und Marinemotoren im Spezialanwendungsbereich. Wir entwickeln maßgeschneiderte Speziallösungen statt Massenware, schaffen dadurch eine starke Kundenbindung und sichern so unser nachhaltig profitables Nischengeschäft. Dank unserer agilen Organisation setzen wir komplexe Kundenanforderungen schnell in marktreife Produkte um. Internationales Wachstum, enge Partnerkooperationen und ein innovationsstarkes Team bringen uns stets einen Schritt voraus.“

Der Reputation Report analysierte 485 Industrieunternehmen in Österreich anhand von mehr als 151.000 öffentlich zugänglichen Online-Erwähnungen. Bewertet wurde in sechs Kategorien – darunter neben Wirtschaftlichkeit auch Innovation, Nachhaltigkeit oder Arbeitgeberattraktivität. Die Platzierung von Steyr Motors zeigt: Strategische Kommunikation kann ein zentraler Treiber für Reputationsgewinn sein – gerade im B2B-Sektor, wo Glaubwürdigkeit und Spezialisierung über langfristigen Erfolg entscheiden.