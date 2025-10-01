FPÖ Krauss/Schachner: Grüner Bezirksvorsteher fährt Budget gegen die Wand

Wien (OTS) -

Scharfe Kritik übt die FPÖ Josefstadt am verantwortungslosen Umgang mit dem Bezirksbudget. Während der grüne Bezirksvorsteher die Ausgaben der Josefstadt massiv überzieht und den Bezirk in eine Schuldenfalle steuert, friert die SPÖ-Stadtregierung gleichzeitig die Budgets der Bezirke ein.

„Das ist eine brandgefährliche Kombination: Ein grüner Bezirksvorsteher, der mit vollen Händen ausgibt, was er nicht hat und eine SPÖ-Stadtregierung, die den Bezirken die dringend nötigen Mittel entzieht. Am Ende bleibt ein riesiger Investitionsstau, während die Schulden explodieren“, warnt der Josefstädter FPÖ-Bezirksparteiobmann und Klubobmann im Wiener Rathaus Maximilian Krauss.

Konkret bedeutet das für die Josefstadt: Schon jetzt verschlingt der Schuldendienst des Bezirks hunderte Tausend Euro pro Jahr, ab 2027 explodieren die Kosten auf über 1,3 Millionen Euro jährlich nur für Tilgung und Zinsen. Geld, das für die Josefstadt fehlt! „Das ist politisches Totalversagen. Der grüne Bezirksvorsteher überzieht, die SPÖ kürzt und die Bürger zahlen die Zeche“, erklärt FPÖ-Josefstadt Klubobmann Felix Schachner.

Die FPÖ Josefstadt fordert daher ein Ende dieser Doppelmoral. „Wer den Menschen erzählt, er investiere in Lebensqualität, während er gleichzeitig Budgetlöcher aufreißt und Schuldenberge auftürmt, der handelt unverantwortlich. Grüne Ausgabenpolitik und rotes Spar-Diktat gefährden die Zukunft der Josefstadt gleichermaßen“, so Krauss und Schachner abschließend.