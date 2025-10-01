  • 01.10.2025, 10:32:34
  • /
  • OTS0078

Zum Welttierschutztag: Mahnwache vor Schweine-Schlachthof Dachsberger in NÖ

Nach einem grauenhaften Leben auf Vollspaltenboden der Tod in der Gaskammer mit anschließendem Gurgelschnitt: Tierschützer:innen spenden letzten Trost

Wien (OTS) - 

Laut einem Bericht in der Presse war der Schlachthof Dachsberger in Gauderndorf in Eggenburg im Jahr 2019 der viertgrößte Schlachthof Österreichs mit 7000 getöteten Schweinen pro Woche. Auch wenn Schweine aus besserer Haltung ebenfalls in diesem Schlachthof landen, so stammt der größere Teil der Tiere mit Sicherheit aus der tierquälerischen Haltung auf einstreulosem Vollspaltenboden, weil diese leider in Österreich noch immer der Normalfall ist und auch die Gesetzesreform daran nichts ändert. Deshalb versammelten sich heute 20 Tierschützer:innen von VGT, animalrights.at und Vienna Animal Save, um anlässlich des kommenden Welttierschutztages am 4. Oktober eine Mahnwache abzuhalten. Dabei zündeten die Tierschützer:innen Trauerkerzen an und hielten Schilder und Transparente. Den Schweinen sollte auf ihrem letzten Weg ein bisschen Trost gespendet werden. Aus dem Schlachthof tönten dabei permanent die gellenden Schreie der Schweine.
Weder das 20 Jahre alte Bundestierschutzgesetz und seine Verordnungen, noch alle seine Reformen seither, inklusive jener im Juni 2025, haben den Schutz der Mastschweine verbessert. Im Gegenteil, Österreich ist für diese Tiere absolutes Schlusslicht in Europa, sogar die Kastration der männlichen Ferkel ist noch immer ohne Betäubung erlaubt.

VGT-Obperson DDr. Martin Balluch dazu: „Ich habe persönlich im Schlachthof Dachsberger gesehen, wie die Schweine in die Gaskammer getrieben werden und darin umkommen. Deutlich fiel mir dabei auf, wie die meisten Schweine mit steifen Gelenken, wie mit Krücken, gehen, ganz im Gegensatz zu jenen Schweinen, die wenigstens auf Stroh liegen oder gar im Freien herumlaufen dürfen. 92 % der Schweine auf Vollspaltenboden entwickeln schmerzhaft entzündete Gelenke. Deshalb wollen sie die Gelenke beim Gehen steif halten. Ein ganz offensichtliches Leid.“

Und weiter: „Am Welttierschutztag sollten wir uns wieder bewusst machen, was der tägliche Fleischkonsum für die Tiere bedeutet. Auf Vollspaltenboden gequält, im Schlachthof massenweise getötet, ein kurzes Leben ohne jede Freude und Lebensqualität. In Österreich meint man, besonders tierfreundlich zu sein, aber auf die Schweine hatte das bisher leider keinerlei Auswirkungen. Ein sehr trauriger Umstand, an den wir heute mit der Mahnwache erinnert haben.

Pressefotos (Copyright: VGT.at)

Rückfragen & Kontakt

VGT - VEREIN GEGEN TIERFABRIKEN
DDr. Martin Balluch
Telefon: +43(1) 929 14 98
E-Mail: medien@vgt.at
Website: https://vgt.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VGT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright