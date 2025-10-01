SJ-Zivkovic: „Unbezahlte Praktika verbieten – Ausbeutung junger Menschen stoppen!“

Wien (OTS) -

Im Rahmen einer Medienaktion machte die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich, Larissa Zivkovic, auf die Ungerechtigkeit von Pflichtpraktika aufmerksam: “Was für viele nach ersten Erfahrungen in der Arbeitswelt klingt, bedeutet in Wahrheit für zehntausende Jugendliche nichts anderes als Ausbeutung: volle Arbeit ohne Lohn, ohne Sozialversicherung und ohne Urlaubsanspruch. Damit muss jetzt Schluss sein – unbezahlte Praktika müssen endlich verboten werden!“

Bei der Aktion konnten Schüler*innen ihr vermeintliches Praktikumsgehalt an einem Glücksrad „erdrehen“. Die Felder reichten von „Pech gehabt, dein Praktikum ist unbezahlt!“ über „Geld gibt’s keins, aber ein gratis Mittagessen!“ bis hin zu einem Jackpot von 1.000 Euro. „Das Glücksrad verdeutlicht, wie unfair und willkürlich die Vergabe von bezahlten oder unbezahlten Praktika in Österreich ist. Es darf nicht vom Zufall, den Kontakten der Eltern oder dem Geschlecht abhängen, ob junge Menschen für ihre Arbeit entlohnt werden“ , betont Zivkovic. „Denn wer in sogenannten ‚Frauenberufen‘ ausgebildet wird, muss häufiger gratis arbeiten – trotz gleichem Einsatz. Deshalb braucht es eine klare gesetzliche Regelung: Pflichtpraktika müssen nach Kollektivvertrag bezahlt werden“ , so Zivkovic weiter.

Die Aktion fand im Rahmen der Kampagne “Baustelle Bildung” statt. “Seit Jahren gleicht unser Bildungssystem einer Baustelle. Egal ob unbezahlte Praktika, niedrige Lehrlingsgehälter oder ein enorm hoher Leistungsdruck und die damit einhergehende psychische Belastung. Auf diese Baustellen möchten wir im Rahmen unserer Kampagne nicht nur hinweisen, sondern auch konkrete Verbesserungen einfordern,” so Zivkovic abschließend.

Fotos der Medienaktion sind bei Nennung der Fotografin (Asja Ahmetović) frei verfügbar: https://flic.kr/s/aHBqjCw1AV