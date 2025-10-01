BRANDL TALOS berät Tipico beim Erwerb von ADMIRAL Österreich von NOVOMATIC AG

Wien/St.Julian's/Karlsruhe/Gumpoldskirchen (OTS) -

Die Tipico Gruppe, der führende Anbieter von Sportwetten und Online-Gaming im deutschsprachigen Raum, hat 100% der Geschäftsanteile an der ATLAS Group GmbH, Muttergesellschaft der ADMIRAL-Gruppe in Österreich, von NOVOMATIC AG erworben.



Für die Tipico Gruppe ist diese Investition ein wichtiger Schritt, ihre Position in Österreich weiter zu stärken und ihr Portfolio zu erweitern.



BRANDL TALOS hat Tipico bei sämtlichen rechtlichen und glücksspielregulatorischen Aspekten der Transaktion beraten. Das Transaktionsteam wurde von Thomas Talos, Stephan Strass und Roman Rericha geleitet und bestand ferner aus Nicholas Aquilina, Petra Thurner, Raphael Toman, Adrian Zuschmann, Angela Yonkova-Markov, Klaus Winhofer, Tanja Mair, Daniel Habich, Joseph Gstöttner, Lara Präthaler, Kevin Bley, Marlene Maurer, Matteus Smerda und Maximilian Groblschegg. In Zusammenhang mit kartellrechtlichen Aspekten wurde BRANDL TALOS von Reidlinger Schatzmann Jergitsch Rechtsanwälte GmbH (Axel Reidlinger, Alexander Reiter) unterstützt.



Die NOVOMATIC AG wurde von square17 Rechtsanwälte GmbH und Schönherr Attorneys at Law beraten.