ORF-DialogForum: Wie gefährlich ist das Netz?

Wien (OTS) -

Missbrauch der persönlichen Daten, Überwachung, Manipulation von Wahlen, Fake News und eine unkontrollierbare künstliche Intelligenz: Längst sind die dunklen Schatten des Internets bekannt und gefürchtet. Wie können sich Mediennutzer:innen davor schützen? Wie kann sich Europa angesichts der weltweit dominierenden Macht der digitalen Giganten aus den USA und China zur Wehr setzen? Vor allem aber: Wie kann es gelingen, dass Onlinekommunikation wieder der Demokratie nützt und nicht fremden, intransparenten Interessen?



Diese und andere Fragen diskutieren unter der Moderation von Klaus Unterberger, ORF Public Value, am Freitag, dem 3. Oktober 2025, ab 13.00 Uhr im ORF RadioKulturhaus im ORF-DialogForum mit dem Titel „Wie gefährlich ist das Netz?“:



Manuel „HonkHase“ Atug, Cyberexperte

Helmut Brandstätter, Sonderausschuss „European Democracy Shield“ des Europaparlaments

Ingrid Brodnig, Publizistin

Christina Elmer, Technische Universität Dortmund

Katja Mayer, Zentrum für soziale Innovation

Sarah Spiekermann, Wirtschaftsuniversität Wien

Markus Spillmann, EMEK, Eidgenössische Medienkommission

Thomas Steinmaurer, Universität Salzburg

Billie Steirisch, Musikerin & Content Creatorin

Samantha Tady, Open Circle Lab



Die Diskussionsveranstaltung wird am Freitag, dem 3. Oktober, ab 13.00 Uhr live auf zukunft.ORF.at gestreamt, ist am Montag, dem 13. Oktober, um 0.15 Uhr in ORF III zu sehen und danach auf ORF ON und auf SOUND abrufbar.



Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.