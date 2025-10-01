- 01.10.2025, 10:11:32
- /
- OTS0069
ORF-DialogForum: Wie gefährlich ist das Netz?
Am 3. Oktober im Live-Stream und am 13. Oktober um 0.15 Uhr in ORF III und auf ORF ON
Missbrauch der persönlichen Daten, Überwachung, Manipulation von Wahlen, Fake News und eine unkontrollierbare künstliche Intelligenz: Längst sind die dunklen Schatten des Internets bekannt und gefürchtet. Wie können sich Mediennutzer:innen davor schützen? Wie kann sich Europa angesichts der weltweit dominierenden Macht der digitalen Giganten aus den USA und China zur Wehr setzen? Vor allem aber: Wie kann es gelingen, dass Onlinekommunikation wieder der Demokratie nützt und nicht fremden, intransparenten Interessen?
Diese und andere Fragen diskutieren unter der Moderation von Klaus Unterberger, ORF Public Value, am Freitag, dem 3. Oktober 2025, ab 13.00 Uhr im ORF RadioKulturhaus im ORF-DialogForum mit dem Titel „Wie gefährlich ist das Netz?“:
Manuel „HonkHase“ Atug, Cyberexperte
Helmut Brandstätter, Sonderausschuss „European Democracy Shield“ des Europaparlaments
Ingrid Brodnig, Publizistin
Christina Elmer, Technische Universität Dortmund
Katja Mayer, Zentrum für soziale Innovation
Sarah Spiekermann, Wirtschaftsuniversität Wien
Markus Spillmann, EMEK, Eidgenössische Medienkommission
Thomas Steinmaurer, Universität Salzburg
Billie Steirisch, Musikerin & Content Creatorin
Samantha Tady, Open Circle Lab
Die Diskussionsveranstaltung wird am Freitag, dem 3. Oktober, ab 13.00 Uhr live auf zukunft.ORF.at gestreamt, ist am Montag, dem 13. Oktober, um 0.15 Uhr in ORF III zu sehen und danach auf ORF ON und auf SOUND abrufbar.
Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.
Rückfragen & Kontakt
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF