BDO vergrößert die Partner:innenschaft

Beim Prüfungs- und Beratungsunternehmen BDO steigen vier bewährte Führungskräfte mit 1.10.2025 zu Partner:innen auf.

Vanessa Bussmann, Thomas Fischer, Christoph Leutgeb und Verena Wiltsche (von links nach rechts) steigen mit 1.10. zu BDO Partner:innen auf.
In alphabetischer Reihenfolge sind dies:

Mag. Vanessa Bussmann ist auf den Bereich Deal Advisory, insbesondere M&A-Transaktionen sowie Value Creation, spezialisiert. In den mehr als 14 Jahren bei BDO hat sie namhafte Transaktionen begleitet und widmet sich außerdem der Koordination des BDO CEE Clusters. Ausgleich findet die gebürtige Kärntnerin am See oder im Kreis ihrer Familie. Dort erfordern die Verhandlungen mit ihren Kindern ebenso Verhandlungsgeschick und kreative Lösungen.

Thomas Fischer, MSc, ist Steuerberater und seit fast zehn Jahren bei BDO tätig. Der Finanzspezialist leitet seit dem vergangenen Jahr das Interim Management Team, das Kund:innen bei der Überbrückung von Vakanzen in den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen, Steuern und Controlling unterstützt. Ausgleich findet Thomas Fischer als begeisterter Hobbykoch vor allem am Pizzaofen und bei seiner Familie.

Christoph Leutgeb, MSc, gebürtiger Waldviertler und seit mittlerweile acht Jahren bei BDO, ist Wirtschaftsprüfer und Experte für Unternehmen in der Krise. Sein Fokus liegt auf dem Bereich Restructuring, in dem er Unternehmen in finanzieller Schieflage zurück in ruhigere Fahrwasser und Stabilität führt. Privat ist er als Sportlehrer, Koch und Animateur tätig – allerdings exklusiv für seine beiden Kinder.

Mag. Verena Wiltsche ist Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin sowie zertifizierte Sustainability-Prüferin und seit 17 Jahren bei BDO in der Abschlussprüfung tätig. Seit Beginn des Geschäftsjahres leitet die gebürtige Kärntnerin den Bereich Prüfung von nichtfinanziellen Informationen. Die Natur bietet ihr Ausgleich, besonders wenn sie eine entspannte Runde auf dem Golfplatz genießt.

BDO Austria GmbH
Carina Fuchs
Telefon: +43 5 70 375 - 1591
E-Mail: carina.fuchs@bdo.at

