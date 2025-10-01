AVISO: Diversity-Kongress: "re:think diversity 2025" am 22. Oktober 2025 powered by Diversity Think Tank

Wien (OTS) -

Der Fachkongress re:think diversity 2025 versammelt hochkarätige Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft, um eine der dringendsten Fragen unserer Zeit zu besprechen: Wie gelingt es, gesellschaftliche Vielfalt nicht nur zu tolerieren, sondern als Motor für Innovation, Resilienz und Fortschritt zu gestalten?

Der Kongress lädt dazu ein, vertraute Denkmuster zu hinterfragen und in einen konstruktiven Dialog einzutreten.

Thematisiert werden unter anderem:

Diversity and Inclusion: Europe's smartest investment

Shada Islam, Managing Director New Horizons Project

Shada Islam, Managing Director New Horizons Project Quo Vadis? – Diversität neu denken

Dr. Rüdiger Maas, Generationenforscher & Autor

Dr. Rüdiger Maas, Generationenforscher & Autor Critical Diversity Literacy & Antidiskriminierung

Dr.in Asmaa El Idrissi, Verfassungsrechtlerin & Speakerin

Dr.in Asmaa El Idrissi, Verfassungsrechtlerin & Speakerin The Power of Solution Management

Nico Langmann, Paralympics-Teilnehmer & Autor

Nico Langmann, Paralympics-Teilnehmer & Autor Why Black Women Must Lead the AI Revolution

Ngozi Cadmus, CEO HappiWorkers & TEDx Speakerin



Ein fein kuratiertes Programm macht re:think diversity 2025 zu einem Ort des Denkens und Diskutierens. Wer sich mit Fragen von Gerechtigkeit, Transformation und Zukunftsfähigkeit auseinandersetzen will, findet hier den adäquaten Rahmen.

Wir bedanken uns bei unseren Partner:innen: Wirtschaftskammer Österreich, Wien Energie, Austrian Power Grid, Takeda Österreich, Verbund, Billa und Erste Group.

Diversity-Kongress: "re:think diversity 2025"

Datum: 22.10.2025

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63

1040 Wien

Österreich

URL: https://www.rethink-diversity.eu