- 01.10.2025, 10:06:04
- /
- OTS0065
AVISO: Diversity-Kongress: "re:think diversity 2025" am 22. Oktober 2025 powered by Diversity Think Tank
Der Fachkongress re:think diversity 2025 versammelt hochkarätige Expert:innen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft, um eine der dringendsten Fragen unserer Zeit zu besprechen: Wie gelingt es, gesellschaftliche Vielfalt nicht nur zu tolerieren, sondern als Motor für Innovation, Resilienz und Fortschritt zu gestalten?
Der Kongress lädt dazu ein, vertraute Denkmuster zu hinterfragen und in einen konstruktiven Dialog einzutreten.
Thematisiert werden unter anderem:
- Diversity and Inclusion: Europe's smartest investment
Shada Islam, Managing Director New Horizons Project
- Quo Vadis? – Diversität neu denken
Dr. Rüdiger Maas, Generationenforscher & Autor
- Critical Diversity Literacy & Antidiskriminierung
Dr.in Asmaa El Idrissi, Verfassungsrechtlerin & Speakerin
- The Power of Solution Management
Nico Langmann, Paralympics-Teilnehmer & Autor
- Why Black Women Must Lead the AI Revolution
Ngozi Cadmus, CEO HappiWorkers & TEDx Speakerin
Ein fein kuratiertes Programm macht re:think diversity 2025 zu einem Ort des Denkens und Diskutierens. Wer sich mit Fragen von Gerechtigkeit, Transformation und Zukunftsfähigkeit auseinandersetzen will, findet hier den adäquaten Rahmen.
Wir bedanken uns bei unseren Partner:innen: Wirtschaftskammer Österreich, Wien Energie, Austrian Power Grid, Takeda Österreich, Verbund, Billa und Erste Group.
Diversity-Kongress: "re:think diversity 2025"
Datum: 22.10.2025
Art: Konferenzen und Tagungen
Ort: Wirtschaftskammer Österreich
Wiedner Hauptstraße 63
1040 Wien
Österreich
URL: https://www.rethink-diversity.eu
Programm & Anmeldung
Das vollständige Programm und weitere Details zur Veranstaltung finden Sie auf unserer Website. Die Teilnahme ist ausschließlich nach Anmeldung möglich. Plätze sind limitiert.
Rückfragen & Kontakt
Diversity Think Tank Consulting GmbH
Sarah Riedenbauer
Telefon: +43 650 714 89 00
E-Mail: s.riedenbauer@diversitythinktank.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF