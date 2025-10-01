Yazz Ahmed Quartet am 10.10. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

Die britisch-arabische Trompeterin Yazz Ahmed feiert am Freitag, den 10. Oktober (20.00 Uhr) im ORF RadioKulturhaus ihr Wien-Debüt. In ihrer Musik verarbeitet sie die Suche nach ihren Wurzeln und erzeugt dabei ein spannendes psychedelisch-orientalisches Klangerlebnis, das sie im Studio 3 auf die Bühne bringt.

Die Trompeterin und Hornistin Yazz Ahmed beeindruckte 2017 mit ihrem Album „La Saboteuse“ die Kritik sowie Musikliebhabende. Mit einem ausgeprägten Gefühl für elektronisches Sound-Design ausgestattet, verwebt die Künstlerin in ihrer Musik Elemente aus der gegenwärtigen britischen Jazzszene und traditionelle arabische Einflüsse. Im April hat sie mit „A Paradise in the Hold" ein weiteres Album vorgelegt, das sie am Freitag, den 10. Oktober (20.00 Uhr) im ORF RadioKulturhaus präsentiert. Der Eintritt beträgt EUR 24,-; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Mehr Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).