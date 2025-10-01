Wie KI-fit sind Österreichs Unternehmen?

Wien, Oberösterreich (OTS) -

Von der Produktion, der Überwachung von Maschinen und Infrastruktur über Administration und Kundenservice bis zum Recruiting beeinflusst künstliche Intelligenz (KI) zentrale Geschäftsprozesse und prägt zunehmend unternehmerische Entscheidungen.

KI einfach einzusetzen, nur weil andere es tun, reicht allerdings nicht aus. Entscheidend ist, dass der Einsatz auf tatsächlichen Geschäftsanforderungen basiert, die spezifischen Stärken und Risiken der Technologie berücksichtigt und entsprechend in den Geschäftsalltag implementiert wird. Geschieht dies nicht, bleiben Investitionen wirkungslos.

Andreas Gruber, Geschäftsführer von TRUSTIFAI, dem Joint Venture von TÜV AUSTRIA und dem Software Competence Center Hagenberg, kennt genug Probleme dieser Art. „Häufig wird KI isoliert betrachtet, wird nicht von Anfang an für sämtliche Unternehmensbereiche mitbedacht. Das führt unweigerlich zu Fehlern, zu Fehlinvestitionen und im schlimmsten Fall zu einem Reputationsverlust gegenüber Kunden und Stakeholdern.“

Sein Angebot an alle, die auf sichere KI-Systeme vertrauen wollen: „Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, TÜV AUSTRIA an Bord zu holen. Wir bereiten auf die KI-Einführung vor und sorgen dafür, dass organisatorisch, technisch und rechtlich alles passt. Wir machen Unternehmen KI-fit“.

Das soeben erschienene TÜV AUSTRIA KI-Whitepaper "Safe and Certifiable AI Systems: Concepts, Challenges, and Lessons Learned" ist kostenfrei verfügbar unter tuvaustria.com/ai