  • 01.10.2025, 09:50:33
  • /
  • OTS0052

4 Prozent Inflation: Menschen zahlen drauf – Regierung muss endlich handeln!

Wien (OTS) - 

Die Inflation liegt nach der aktuellen Schnellschätzung der Statistik Austria mit 4 Prozent weiterhin deutlich über dem EU-Schnitt. Vor allem Lebensmittel und Energie reißen tiefe Löcher ins Haushaltsbudget.

„Wir wissen, dass immer mehr Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen noch bezahlen sollen. Das ist untragbar“, warnt ÖGB Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth.

Der ÖGB erneuert daher seine Forderung nach einer schlagkräftigen Anti-Teuerungskommission nach dem Vorbild der Euro-Preiskommission sowie nach einer Preisdatenbank. Diese Kommission soll Preise überwachen, Beschwerden prüfen und unseriöse Preistreiberei stoppen – ohne den Staatshaushalt zu belasten. „Wir brauchen endlich ein wirksames Instrument statt Ausreden und Alibi-Gipfel“, betont Schuberth.

Auch die hohen Energiepreise seien unzumutbar. „Energieversorger müssen endlich stärker in die Pflicht genommen werden. Die Pläne für einen Krisenmechanismus im Falle eines starken Anstiegs der Tarife, der Preiseingriffe bei Strom und Gas ermöglichen soll, liegen ebenso auf dem Tisch und dürfen nicht länger aufgeschoben werden. Strom und Wärme sind kein Luxusgut – sie müssen sicher, nachhaltig und für alle leistbar sein“, so Schuberth abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Mag. Toumaj Faragheh
ÖGB-Kommunikation
Tel.: +43 664 614 518 0
toumaj.faragheh@oegb.at
www.oegb.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NGB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright