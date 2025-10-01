FMA-Bericht: Austro-Investmentfonds wachsen im 2. Quartal um 2,1% auf Rekordstand von €232,5 Mrd.

Wien (OTS) -

Das verwaltete Vermögen österreichischer Investmentfonds ist im zweiten Quartal 2025 um 2,1 % bzw. Ꞓ4,7 Mrd. gestiegen und hat mit Ꞓ232,5 Mrd. einen neuen historischen Höchststand erreicht. Dies geht aus dem heute veröffentlichten Quartalsbericht Asset Management der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) hervor.

Der Zuwachs ist auf Nettozuflüsse in den meisten Fondskategorien sowie auf die positive Entwicklung an den globalen Finanzmärkten zurückzuführen – trotz eines turbulenten Starts ins Quartal im April.



Mischfonds bleiben Spitzenreiter

Mit einem verwalteten Vermögen von Ꞓ105,4 Mrd. (+1,3 %) sind Mischfonds weiterhin die größte Fondskategorie in Österreich. Es folgen:

- Rentenfonds: Ꞓ64,4 Mrd. (+2,4 %)

- Aktienfonds: Ꞓ48,3 Mrd. (+4,6 %)

- Immobilienfonds: Ꞓ7,5 Mrd. (-2,4 %)

Nachhaltigkeitsfonds gemäß Artikel 8 und 9 SFDR stiegen ebenfalls um 2,2 % auf einen neuen Rekordwert von Ꞓ115,5 Mrd.



Nettomittelzuflüsse im zweiten Quartal

Die insgesamt 2.099 zum Vertrieb zugelassenen österreichischen Fonds verzeichneten im Zeitraum April bis Juni Nettozuflüsse von Ꞓ2,4 Mrd. Die größten Beiträge kamen von:

- Aktienfonds: +Ꞓ1,2 Mrd.

- Rentenfonds: +Ꞓ692 Mio.

- Mischfonds: +Ꞓ649 Mio.

Demgegenüber standen Nettomittelabflüsse bei Immobilienfonds in Höhe von Ꞓ205 Mio.



Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im Quartalsbericht Asset Management der FMA