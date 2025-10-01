  • 01.10.2025, 09:48:32
  • /
  • OTS0050

FMA-Bericht: Austro-Investmentfonds wachsen im 2. Quartal um 2,1% auf Rekordstand von €232,5 Mrd.

Aktien-, Renten- und Mischfonds im Plus, auch Nachhaltigkeitsfonds nach Art. 8/9 SFDR verzeichnen Zuwächse

Wien (OTS) - 

Das verwaltete Vermögen österreichischer Investmentfonds ist im zweiten Quartal 2025 um 2,1 % bzw. Ꞓ4,7 Mrd. gestiegen und hat mit Ꞓ232,5 Mrd. einen neuen historischen Höchststand erreicht. Dies geht aus dem heute veröffentlichten Quartalsbericht Asset Management der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) hervor.
Der Zuwachs ist auf Nettozuflüsse in den meisten Fondskategorien sowie auf die positive Entwicklung an den globalen Finanzmärkten zurückzuführen – trotz eines turbulenten Starts ins Quartal im April.

Mischfonds bleiben Spitzenreiter
Mit einem verwalteten Vermögen von Ꞓ105,4 Mrd. (+1,3 %) sind Mischfonds weiterhin die größte Fondskategorie in Österreich. Es folgen:
- Rentenfonds: Ꞓ64,4 Mrd. (+2,4 %)
- Aktienfonds: Ꞓ48,3 Mrd. (+4,6 %)
- Immobilienfonds: Ꞓ7,5 Mrd. (-2,4 %)
Nachhaltigkeitsfonds gemäß Artikel 8 und 9 SFDR stiegen ebenfalls um 2,2 % auf einen neuen Rekordwert von Ꞓ115,5 Mrd.

Nettomittelzuflüsse im zweiten Quartal
Die insgesamt 2.099 zum Vertrieb zugelassenen österreichischen Fonds verzeichneten im Zeitraum April bis Juni Nettozuflüsse von Ꞓ2,4 Mrd. Die größten Beiträge kamen von:
- Aktienfonds: +Ꞓ1,2 Mrd.
- Rentenfonds: +Ꞓ692 Mio.
- Mischfonds: +Ꞓ649 Mio.
Demgegenüber standen Nettomittelabflüsse bei Immobilienfonds in Höhe von Ꞓ205 Mio.

Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im Quartalsbericht Asset Management der FMA

Rückfragen & Kontakt

FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright