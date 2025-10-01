BM Holzleitner: „Solidarität, Bewusstsein und Hoffnung für Brustkrebspatientinnen“

Wien (OTS) -

Anlässlich des heutigen Internationalen Brustkrebstages erinnert Frauen-, Wissenschafts- und Forschungsministerin Eva-Maria Holzleitner an die Bedeutung der Brustkrebsfrüherkennung und setzt ein klares Zeichen für Frauengesundheit: „Brustkrebs ist die häufigste Krebsdiagnose bei Frauen in Österreich. Aber: Je früher der Krebs erkannt wird, desto größer sind die Heilungschancen – deshalb appelliere ich an alle Frauen, die kostenlosen Früherkennungsangebote wie die Mammografie in Anspruch zu nehmen. Früherkennung rettet Leben.“

Brustkrebs ist die häufigste Krebsdiagnose bei Frauen in Österreich. Umso wichtiger sind Information, Bewusstseinsbildung und niederschwellige Vorsorge. Einen zentralen Beitrag dazu leistet die Österreichische Krebshilfe mit ihrer Pink-Ribbon-Initiative, die seit vielen Jahren für Solidarität mit Betroffenen steht. Heuer wird auch das Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung am Minoritenplatz mit einer Fassadengestaltung Teil dieser Initiative und setzt damit ein sichtbares Zeichen für Aufklärung und Zusammenhalt.

„Als Frauen- und Wissenschaftsministerin ist mein Fokus – nicht nur im Brustkrebsmonat – klar: Wenn wir Frauengesundheit konsequent in den Mittelpunkt rücken und innovative Forschungsarbeit ermöglichen, eröffnen wir neue Chancen für Früherkennung, bessere Therapien und Heilungschancen für alle Frauen. Und: Hierbei darf keine Frau zurückgelassen werden – unabhängig davon, wo sie lebt oder welche Hürden sie vorfindet. Alle Frauen sollen niederschwelligen Zugang zu bester Vorsorge, Therapie und Nachsorge haben.“, so Holzleitner abschließend.