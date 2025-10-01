Krankes Mini-Pony im Bezirk Gmünd (NÖ) ausgesetzt

Gmünd/Lochen (OTS) -

Viele Hunde, Katzen und Kleintiere, aber auch Schweine oder Schafe haben eines gemeinsam: Sie wurden von ihren Haltern zurückgelassen oder gar ausgesetzt gefunden und sind am Tierschutzhof Pfotenhilfe (OÖ) gelandet. Jetzt hat sich auch das kranke Mini-Pony Helene dazugesellt. Es wurde im Sommer im Bezirk Gmünd (NÖ) ganz alleine aufgefunden. Gesetzlich musste es für einen Monat in der Obhut der Behörde bleiben. Da sich bis dahin kein Halter gemeldet hat, hat sich die Pfotenhilfe bereit erklärt, Helene abzuholen und ihr in ihrer Equidenherde einen Lebensplatz zu bieten.

"Am Anfang war ihre laute Atmung das größte Problem, weil sich alle Artgenossen vor ihr gefürchtet haben. Bei Helene wurde das sogenannte Kehlkopfpfeifen (Roaring) diagnostiziert, weil ein Teil ihres Kehlkopfes gelähmt ist. Es ist angeboren und wahrscheinlich der Grund, dass man sie loswerden wollte. Mit sehr viel Fingerspitzengefühl wurde sie in unsere Herde integriert. Helene hat auch bereits eine beste Freundin!", freut sich Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. "Unsere liebe Tina, die kleinste Ponystute. Die zwei sind die ganze Zeit zusammen unterwegs und haben sich richtig gern."

Als nächstes steht eine Untersuchung in einer Pferdeklinik auf dem Plan, um die Möglichkeit einer Operation abzuklären. Auch dieser Fall zeigt wieder, wie kaltherzig Menschen sein können, wenn sie sich einfach ihrer Tiere entledigen, als wären sie bloße Gegenstände, die sie nicht mehr brauchen können. Und Helene ist nur eines von hunderten ungewollten Tieren, die heuer schon in der Pfotenhilfe Zuflucht gefunden haben.