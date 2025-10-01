FPÖ-Landbauer: „Fortbildungsforderung für Richter von Sporrer gleicht Schuldeingeständnis“

Sankt Pölten (OTS) -

„Die Reaktion und Forderung von SPÖ-Justizministerin Sporrer nach einer Verschärfung des Sexualstrafrechtes und einer Fortbildung für Richter gleicht einem Schuldeingeständnis“, sagt FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer nach den „Skandal“-Freisprüchen für zehn ausländische Angeklagte im Fall rund um ein zwölfjähriges Mädchen in Wien.

Die ungezügelte Masseneinwanderung, vor allem durch junge Männer mit einem unterirdischen Frauenbild, habe die Sicherheitssituation für Frauen und Mädchen massiv verschlechtert. „Diese Bundesregierung tritt die Rechte der Opfer mit Füßen und schützt dafür oftmals die Täter. Wenn Frau Sporrer jetzt wirklich meint, eine Fortbildung für Richter sei der richtige Schritt, soll sie bitte zurücktreten und in der Folge selbst an einem Fortbildungsprogramm teilnehmen“, schließt Landbauer.