Teach For Austria: Ein unkonventionelles Programm für vielversprechende Changemaker

Wien, NÖ, OÖ (OTS) -

Ab 1.Oktober können sich engagierte Young Professionals und Career Changer als Fellows für das Social Leadership Programm von Teach For Austria bewerben. Das Programm richtet sich an Hochschulabsolvent:innen verschiedenster Fachrichtungen mit und ohne Berufserfahrung, die sich einer neuen Herausforderung stellen wollen. Das zweijährige Social Leadership Programm bietet die Möglichkeit, Leadership Skills im Rahmen einer sinnstiftenden Arbeit im Kindergarten, der Volksschule, in der Mittelschule oder Polytechnischen Schule weiterzuentwickeln und gesellschaftlichen Impact zu erzeugen.

Persönliche Social Leadership Ausbildung und Karriere mit Impact

Während der zwei Jahre, die sie an Kindergärten und Schulen im Einsatz sind, werden die Fellows durchgehend in regelmäßigen Workshops, Seminaren und Coachings von erfahrenen Trainer:innen begleitet, entwickeln so ihre Führungskompetenzen und verbessern dabei ihre Kommunikations- und Reflexionsfähigkeit. Je nach Zielgruppe (Kindergarten, Schule) stehen unterschiedliche Inhalte im Mittelpunkt. Besonders der regelmäßige Austausch untereinander und in den Peergroups hilft den Fellows, mit herausfordernden Situationen umzugehen. Das zweijährige Social Leadership Programm mit Learning on the Job beginnt im Juni 2026 und enthält:

730 Stunden Training und individuelles Coaching im Wert von Ꞓ 25.000,-

Zweijährige Vollzeitanstellung ab September 2025 mit einem Gehalt von Ꞓ 37.100,- bis Ꞓ 47.600,- brutto

Professionelles Netzwerk (Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft) und Karrieremöglichkeiten

Exklusiver Zugang zur Community von TFA und Teach For All

„Wir setzen uns für faire Bildungschancen für alle Kinder zwischen 3-14 Jahren ein,“ erklärt Severin Broucek, Geschäftsführer von Teach For Austria. „Je früher wir in der Bildung ansetzen, desto mehr Chancen geben wir Kindern, ihre Bildungslaufbahn erfolgreich zu meistern und sich sprachlich sowie sozial weiterzuentwickeln.“

5.10 Tag der Lehrer:innen: Gesellschaftliches Engagement öffnet Türen

Der Start des Bewerbungsportals fällt zeitlich zusammen mit dem internationalen Tag der Lehrer:innen am 5. Oktober. Dieser Tag macht deutlich: Lehrer:innen tragen eine der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben – sie begleiten die nächste Generation auf ihrem Bildungs- und Lebensweg und legen die Grundlage für Chancengerechtigkeit.

„Pädagog:innen und Lehrer:innen prägen nicht nur Lernwege, sondern Lebenswege. Gerade für Kinder in herausfordernden Situationen braucht es Menschen, die Mut machen, Perspektiven eröffnen und Türen öffnen. „Mit unserem Programm wollen wir jene gewinnen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen – im Klassenzimmer und darüber hinaus", sagt Severin Broucek.

„Ich brenne für Chancengerechtigkeit und Lehrer zu sein macht mich stolz. Besonders stolz bin ich auf meine Schüler:innen – darauf, wie sie wachsen, selbstbewusster werden und lernen, für sich und andere einzustehen.“

Über Teach For Austria

Teach For Austria ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit 2012 für Bildungsfairness in Österreich einsetzt. Unser Ziel ist es, besonders engagierte und ambitionierte Hochschulabsolvent:innen sowie Career Changer auszuwählen und intensiv auszubilden, damit sie für zwei Jahre in herausfordernden Schulen und Kindergärten unterrichten. Durch ihre Arbeit tragen unsere TFA Fellows dazu bei, die Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen nachhaltig zu verbessern. Ab dem Schuljahr 2025/26 setzt Teach For Austria erstmals TFA Fellows auch an Wiener Ganztagsvolksschulen ein.