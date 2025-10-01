AVISO 7.10., 9:30: PK „Jung und unsichtbar“: Caritas zeigt neue Erkenntnisse zu Wohnungslosigkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Wien (OTS) -

Obwohl in Wien rund ein Drittel aller wohnungsloser Menschen unter 30 Jahre alt ist, gibt es kaum Informationen zur Gruppe wohnungsloser Jugendlicher und junger Erwachsener. Österreichweite Erhebungen, wie viele junge Menschen von Wohnungslosigkeit betroffen sind, fehlen bis heute. Sie wären jedoch entscheidend, um Gründe für Wohnungslosigkeit in einem jungen Alter zu verstehen und Unterstützungsangebote gezielter auszurichten. Die Caritas legt nun neue Erkenntnisse zur jungen Wohnungslosigkeit vor: In den beiden Einrichtungen für wohnungslose Jugendliche und junge Erwachsene in Wien – der Jugendnotschlafstelle a_way und dem Wohnhaus JUCA – wurden deshalb in einem ersten Schritt vorhandene Daten zu den Bewohner*innen zusammengeführt und ausgewertet. Die Ergebnisse geben wichtige Einblicke in die komplexe Realität junger Wohnungsloser und zeigen gleichzeitig statistische Gemeinsamkeiten auf: Von den familiären Hintergründen über zentrale Bruchstellen im Lebenslauf bis hin zu Faktoren, die langfristig über stabile Wohnverhältnisse entscheiden. Aus welchen Lebenssituationen kommen junge Menschen in die Wohnungslosigkeit? Was brauchen sie, um wieder Fuß zu fassen? Und wie lässt sich verhindern, dass Jugendliche und junge Erwachsene überhaupt wohnungslos werden?

Pressegespräch mit:

Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien

Tom Adrian, Leiter der Jugendnotschlafstelle a_way

Maresi Kienzer, Leiterin des JUCA Wohnhauses für junge Erwachsene

Junge Wohnungslose

WANN: Dienstag, 07.Oktober 2025, 9:30 Uhr

WO: Jugendnotschlafstelle a_way, Neumayrgasse 4 , 1160 Wien

Um Anmeldung unter presse@caritas-wien.at wird gebeten.