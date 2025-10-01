  • 01.10.2025, 09:29:02
  • /
  • OTS0035

AVISO 7.10., 9:30: PK „Jung und unsichtbar“: Caritas zeigt neue Erkenntnisse zu Wohnungslosigkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Wien (OTS) - 

Obwohl in Wien rund ein Drittel aller wohnungsloser Menschen unter 30 Jahre alt ist, gibt es kaum Informationen zur Gruppe wohnungsloser Jugendlicher und junger Erwachsener. Österreichweite Erhebungen, wie viele junge Menschen von Wohnungslosigkeit betroffen sind, fehlen bis heute. Sie wären jedoch entscheidend, um Gründe für Wohnungslosigkeit in einem jungen Alter zu verstehen und Unterstützungsangebote gezielter auszurichten. Die Caritas legt nun neue Erkenntnisse zur jungen Wohnungslosigkeit vor: In den beiden Einrichtungen für wohnungslose Jugendliche und junge Erwachsene in Wien – der Jugendnotschlafstelle a_way und dem Wohnhaus JUCA – wurden deshalb in einem ersten Schritt vorhandene Daten zu den Bewohner*innen zusammengeführt und ausgewertet. Die Ergebnisse geben wichtige Einblicke in die komplexe Realität junger Wohnungsloser und zeigen gleichzeitig statistische Gemeinsamkeiten auf: Von den familiären Hintergründen über zentrale Bruchstellen im Lebenslauf bis hin zu Faktoren, die langfristig über stabile Wohnverhältnisse entscheiden. Aus welchen Lebenssituationen kommen junge Menschen in die Wohnungslosigkeit? Was brauchen sie, um wieder Fuß zu fassen? Und wie lässt sich verhindern, dass Jugendliche und junge Erwachsene überhaupt wohnungslos werden?

Pressegespräch mit:

  • Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien

  • Tom Adrian, Leiter der Jugendnotschlafstelle a_way

  • Maresi Kienzer, Leiterin des JUCA Wohnhauses für junge Erwachsene

  • Junge Wohnungslose

WANN: Dienstag, 07.Oktober 2025, 9:30 Uhr

WO: Jugendnotschlafstelle a_way, Neumayrgasse 4 , 1160 Wien

Um Anmeldung unter presse@caritas-wien.at wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt

Caritas der Erzdiözese Wien
Nina Starzer, MSc
Telefon: 0676/5582470
E-Mail: nina.starzer@caritas-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | CAR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright