Taucher/Al-Rawi (SPÖ): Für alle statt für wenige - Neuer Kunstpark stärkt Wiens Lebensqualität

„Mehr Natur, mehr Lebensqualität und mehr kulturelle Vielfalt – dieser Kunstpark ist ein starkes Signal: Wien investiert nicht in Exklusivität, sondern in ein gutes Leben für alle“, äußert sich Josef Taucher, Vorsitzender des SPÖ-Rathausklubs zu der neuen Parkanlage am Mühlschüttel.

Der 28.000 Quadratmeter große Bank-Austria-Park bietet neben einer natürlichen Pflanzenvielfalt einen freien Wasserzugang, eine Sandspielanlage mit Wasserwippe und Sandboot sowie ein attraktives Spiel- und Sportareal. Als besonderes Highlight schmücken 14 fantasievolle und teils gigantische Kunstwerke die Anlage und gehen eine einzigartige Symbiose mit der Natur ein. Kurator André Heller hat damit einen verspielten Ort der Erholung für alle Wiener*innen und Wien-Besucher*innen an der Oberen Alten Donau geschaffen.

„Dieser fantasievolle Park zeigt, wofür unsere lebenswerte Stadt steht: für ein leistbares, gerechtes Miteinander, bei dem alle Menschen Zugang zu Grünraum, Erholung und sogar zu erstklassiger Kunst haben“, so SPÖ-Gemeinderat und Stadtentwicklungssprecher Omar Al-Rawi. „Während in anderen Bundesländern Uferzugänge privatisiert werden, garantieren wir in Wien nicht nur den öffentlichen Zugang, sondern setzen noch eins drauf: Hochwertige Kunst bleibt in diesem Park für alle erlebbar.“

Offiziell eröffnet wird der Park am Samstag, dem 4. Oktober mit einem magischen Eröffnungsfest. Alle Wiener*innen sind herzlichst eingeladen, in die neue Kunstoase an der Oberen Alten Donau mit Live-Musik und magischen Momenten einzutauchen.

„Mit dieser Oase schaffen wir Raum für Begegnung und Zusammenhalt. Er ist ein lebendiger Treffpunkt, der das Miteinander stärkt und allen Wiener*innen zeigt, wie schön, bunt und vielfältig unsere Stadt ist“, so Taucher abschließend.

Weitere Informationen zu den Kunstwerken gibt es online: https://wienwirdwow.at/bank-austria-park/