Global Payments startet „Genius“ in Österreich – die neue einheitliche Kassenlösung mit Kartenakzeptanz für Shops

Wien (OTS) -

Global Payments, ein weltweit führender Anbieter von Zahlungstechnologie und Software, ist in Österreich als Joint Venture mit der Erste Group aktiv und präsentiert mit „Genius“ eine neue, sofort einsatzbereite Kassenlösung mit Kartenakzeptanz für den heimischen Einzelhandel. Die Lösung richtet sich an kleine und mittlere Shops – vom Sportfachhandel über Friseure bis hin zu Boutique-, Beauty-, Kaffee- und Concept-Stores – und vereint Verkauf, Kartenzahlung und Backoffice-Funktionen in einem System. „Händler:innen brauchen heute eine zentrale, verlässliche Kassenlösung, die Verkauf, Kartenzahlung und Organisation nahtlos verbindet“, erklärt Angela Knötzl, Country Manager Österreich bei Global Payments. „Mit Genius machen wir den Einstieg denkbar einfach: auspacken, anschließen, verkaufen – inklusive moderner Kartenakzeptanz.“

Umfassende Funktionen und hoher Bezahlkomfort

Die Registrierkassa, mit der Händler:innen auch Kartenzahlungen akzeptieren können, deckt alle wichtigen Bereiche ab: Sie ermöglicht die Bezahlung mit Karten, mobilen Wallets und Geschenkkarten – mobil, kontaktlos, mit integrierten Funktionen für Steuern und Rabatte. Sie unterstützt die Betriebsführung mit Inventur und zentraler Produktverwaltung, vereinfachter Rechnungslegung, Rollen- und Rechteverwaltung sowie einem einheitlichen Back Office für mehrere Kassen und Standorte. Darüber hinaus stärkt sie die Kundenbindung – durch gezielte Aktionen, etwa einfach anpassbare Preis- und Rabattaktionen. Ein weiteres Highlight ist die Funktion, Zahlungen zu parken: Wenn Kund:innen etwa ihre Bezahlkarte im Auto vergessen haben, kann die Transaktion „geparkt“ und auf später geschoben werden – sobald die Kund:in wieder im Kassenbereich ist, kann die Transaktion ganz einfach finalisiert werden. „Kartenzahlung ist längst Kundenerwartung – im Handel wie im Tourismus. Deshalb zählt heute vor allem Verfügbarkeit und Schnelligkeit an der Kassa“, betont Knötzl. „Unsere neue Kassenlösung sorgt für kurze Wartezeiten, erhöht die Bequemlichkeit und schafft Wahlfreiheit beim Bezahlen.“

Künftige Innovationen

Mit Genius bietet Global Payments erstmals eine Kassenlösung mit Kartenakzeptanz in seinem österreichischen Produktportfolio an. In den kommenden Quartalen bringt Global Payments zusätzliche Produkte für besondere Handelsanforderungen auf den Markt. Knötzl: „Mit Genius erhalten Händler:innen eine zentrale Schaltstelle für ihr Geschäft – von der Kassa bis zur Auswertung. Das System hilft, den durchschnittlichen Einkaufswert pro Kund:in oder pro Transaktion zu erhöhen, Entscheidungen mit Echtzeit-Daten zu treffen und Personal effizienter einzusetzen.“

Weitere Informationen: https://www.globalpayments.at/de-at/zahlungsterminals/electronic-cash-register

Über Global Payments

Global Payments (NYSE: GPN) hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, ihren Handel erfolgreich zu gestalten und ihren Kund:innen außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten. Unsere fortschrittlichen Zahlungs- und Softwarelösungen ermöglichen es Händler:innen, Issuern und Entwickler:innen, nahtlose Kundenerlebnisse zu schaffen, effizientere Arbeitsabläufe zu gestalten und sich flexibel an Herausforderungen anzupassen. Wenn es um den Handel geht, haben wir gemeinsam mit unseren Kund:innen bereits alle Probleme gelöst.

Mit 27.000 Mitarbeiter:innen in 38 Ländern vereinen wir Größe und Expertise, um Unternehmen beim Wachstum zu helfen – und das mit Vertrauen und Stärke. Global Payments hat seinen Hauptsitz in Georgia, ist ein Fortune 500®-Unternehmen und Mitglied des S&P 500.

Global Payments s.r.o. ist ein Joint Venture zwischen Global Payments Inc. und Erste Group, das in Mitteleuropa innovative Zahlungslösungen und -terminals für über 45.000 Händler anbietet. www.globalpayments.at