aktion leben startet die fünfte Weiterbildung in Bindungsanalyse

Wien (OTS) -

13 Fachkräfte starten morgen, am 2.10.2025, mit der Weiterbildung zur Bindungsanalytikerin, die der Verein aktion leben österreich bereits zum fünften Mal durchführt. „Aus der Erfahrung heraus und den vielen sehr positiven Rückmeldungen der Frauen wissen wir, wie sehr schwangere Frau und ihre Kinder von der Bindungsanalyse profitieren“ , berichtet aktion leben-Generalsekretärin Martina Kronthaler zum Start des fünften Ausbildungs-Lehrgangs. „Wir möchten daher mit unserer Weiterbildung möglichst vielen schwangeren Frauen die Begleitung mit Bindungsanalyse ermöglichen.“

Darum fördert aktion leben die Bindungsanalyse

„Die Bindungsanalyse – vorgeburtliche Beziehungsförderung“ wirkt vor allem präventiv: Es kommt zu weniger Geburtskomplikationen, die mit dieser Methode begleiteten Frauen leiden kaum an peri- oder postnatalen Depressionen und nach der Geburt verläuft die Kommunikation zwischen Mutter und Baby intuitiv und selbstverständlich“ , fasst Kronthaler wesentliche Benefits der Bindungsanalyse zusammen. Transgenerationelle Belastungen, die oft auf körperlicher Ebene wirken, können ebenfalls im Rahmen der Begleitung unterbrochen werden.

Fundierte, zertifizierte Weiterbildung

Um mit dieser Methode schwangere Frauen und ihre Kinder bestmöglich unterstützen zu können, bedarf es einer speziellen Weiterbildung. Dabei wird Wissen vermittelt, Selbsterfahrung ermöglicht und die praktische Anwendung unter Supervision erprobt. Teilnehmen können Personen mit einem psychosozialen Quellberuf und Erfahrung in der Begleitung schwangerer Frauen. Die von aktion leben österreich durchgeführte Weiterbildung ist von der Vereinigung Österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten (VÖPP) sowie vom Hebammengremium zertifiziert. Die Weiterbildung wird diesen Berufsgruppen als Fortbildung angerechnet.

Erfahrene Lehrgangsleiterinnen von aktion leben

Die leitenden Lehrenden sind diesmal zwei langjährige Beraterinnen und Bindungs-analytikerinnen von aktion leben österreich: Mag. Christine Loidl, MSc (Psychologin, Psychotherapeutin, Sozialarbeiterin, Lehr- und Supervisionsbefugte für Bindungsanalyse) und DSA Johanna Jagoditsch (Diplomierte Sozialarbeiterin, Baby Care-Beraterin ÖKID/SF, IPPE Baby Practitioner nach Karlton Terry, Psychotherapieausbildung laufend, Lehr- und Supervisionsbefugte für Bindungsanalyse).

Spender:innen für liebevolle Bindungen

Für ihre Klientinnen bietet aktion leben die Bindungsanalyse bei Bedarf und mit Hilfe der Unterstützung von Spenderinnen und Spendern kostenlos an. Dies leistet der Verein zum Beispiel, wenn Frauen wegen schwieriger Erfahrungen in vorherigen Schwangerschaften oder aktueller Lebensereignissen besonders belastet sind und keine Ressourcen haben, die Bindungsanalyse am freien Markt zu bezahlen.

Motivierende Feedbacks

„Ich möchte mich ganz herzlich für deine Zeit und Zuwendung in der Bindungsanalyse bedanken! Dieser intensive Austausch und das Ergründen der Bindungswurzeln hat uns ungemein geholfen, auch nach einem schweren Schicksalsschlag eine gesunde, liebevolle Bindung aufzubauen. Ich danke dir für deine enorm wichtige und sinnvolle Arbeit, die du jeden Tag leistest für unsere Gesellschaft und die Frauen dieser Welt!“

„Unser Baby ist gestern gesund zur Welt gekommen und es ist tatsächlich so, wie ich es visualisiert, geträumt und mir vorgestellt habe. Sie sieht genau so aus, ich bin überglücklich und genieße jede Minute mit meinem Baby. Es ist ein Traum, der wahr geworden ist! Ich danke Ihnen von Herzen für alles, was Sie für uns getan haben und immer noch tun. Die Bindungsanalyse hat mir so geholfen!“

Ziel: Bindungsanalyse auf Krankenschein

Ziel von aktion leben ist, dass jede Frau Bindungsanalyse in Anspruch nehmen kann. „Oft scheitert es an den Kosten oder Frauen kennen die Methode nicht. Deshalb bewerben wir die Bindungsanalyse und stellen Anbieter:innen Werbematerialien zur Verfügung. Die Bindungsanalyse ist ein Gamechanger in der Schwangerschaft, da sie das Kind von Anfang an einbezieht. Wir wünschen uns alle sicher gebundene Kinder und feinfühlige, gestärkte Eltern – das wird mit der Bindungsanalyse sehr gut erreicht“ , fasst Martina Kronthaler, Generalsekretärin von aktion leben. das Engagement des Vereins diesbezüglich zusammen.

Infos zur Bindungsanalyse und zur Bindungsanalyse-Ausbildung unter www.bindungsanalyse.or.at oder www.aktionleben.at