KPMG ernennt sechs neue Partner:innen

Die Führungsebene des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens KPMG wird mit Oktober um sechs neue Partner:innen aus den Bereichen Advisory, Audit und Tax verstärkt.

Christian Aigner (37) ist seit 13 Jahren bei KPMG tätig und auf die Prüfung und Beratung von Kreditinstituten, Finanzdienstleistern und Kryptogesellschaften spezialisiert. Darüber hinaus ist er als Fachvortragender bei internen und externen Weiterbildungsveranstaltungen aktiv und berät Kreditinstitute zu bilanziellen sowie regulatorischen Fragestellungen.

Alexander Aschl (36) ist bei KPMG im Bereich Deals & Strategy tätig und hat umfassende Erfahrung in der Beratung und Begleitung von Unternehmenstransaktionen für in- und ausländische Kunden. Seine Schwerpunkte liegen in der Durchführung von Due-Diligence-Projekten, der Begleitung von M&A-Prozessen und der Strukturierung komplexer Transaktionen.

Tobias Kirchlechner (44) ist bei KPMG im Bereich Deals & Strategy mit fachlichem Schwerpunkt auf Unternehmenstransaktionen, Bewertungen, Restrukturierungen sowie strategischer Beratung tätig. Neben seiner knapp 20-jährigen Erfahrung in der Beratung war er mehrere Jahre in der Geschäftsführung mittelständischer Unternehmen. Zudem gibt er sein Wissen als Hochschulvortragender sowie Fachautor weiter.

Karin Kovacs (48) ist als Steuerberaterin auf Körperschaften öffentlichen Rechts (Gebietskörperschaften und kirchliche Einrichtungen) sowie Non-Profit-Organisationen spezialisiert und bereits seit 2006 in diesem Bereich tätig. Außerdem ist sie Fachbuchautorin u. a. zu den Themen Non-Profit-Organisationen und Finanzierung von Krankenanstalten und teilt ihr Know-how bei zahlreichen Fachveranstaltungen.

Daniel F. Kroiß (35) berät bei KPMG seit 2016 Kunden bei der Entwicklung von Informationssicherheitsstrategien sowie deren Umsetzung in langfristigen Transformationsprojekten. Sein Fokus liegt auf der Begleitung im Bereich der kritischen Infrastruktur und der Industrie zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Resilienz von Unternehmen gegen Cyberangriffe.

Andreas Theuerer (39) ist als Steuerberater mit 15 Jahren Berufserfahrung vor allem in den Bereichen Konzernsteuerrecht, internationales Steuerrecht und Umsatzsteuerrecht mit Fokus auf die umfassende steuerliche Beratung von mittelständischen Unternehmen spezialisiert. Er ist außerdem Vortragender bei Fachveranstaltungen und Autor von Fachpublikationen.



