ÖAMTC warnt: Schwerwiegende Sicherheitsmängel bei zwei Kindersitz-Modellen

Der ÖAMTC und seine Partnerorganisationen führen derzeit den aktuellen Kindersitztest durch, dessen vollständigen Ergebnisse am 21. Oktober 2025 veröffentlicht werden. Während der Versuchsreihe wurden bei den Modellen Chipolino Olympus i-Size (E57 030047) und Reecle 360 (vom Hersteller auch als "ZA10 i-Size" bzw. "946i i-Size" bezeichnet, E8 0313715) jedoch erhebliche Sicherheitsmängel festgestellt. Daher sieht sich der Mobilitätsclub gemeinsam mit seinen Partnerorganisationen noch vor Veröffentlichung des Gesamtergebnisses in der Pflicht, auf das schlechte Abschneiden und das damit verbundene Sicherheitsrisiko der zwei betroffenen Kindersitz-Modelle aufmerksam zu machen.

"Beide Kindersitze sind für die Sicherung von Kindern mit einer Körpergröße von 40 bis 150 cm zugelassen. Bei den durchgeführten Crashtests lösten sich die Sitzschalen und wurden samt Dummys durch das Fahrzeug geschleudert. In der Praxis ist durch den darauffolgenden Aufprall ein erhebliches Verletzungsrisiko zu erwarten", warnt ÖAMTC-Technikexperte Steffan Kerbl.

Gefährliche Produkte im Handel – wie kann das sein?

Die seitens ÖAMTC und seinen Partnerorganisationen im Sinne des Konsument:innenschutzes durchgeführten Kindersitztests orientieren sich an den aktuellen Euro NCAP-Fahrzeugcrashtests: Demzufolge wirken auf die getesteten Produkte deutlich höhere Kräfte als bei den gemäß UN Reg. 129 gesetzlich vorgeschriebenen Zulassungsversuchen. Da beide genannten Kindersitz-Modelle diese gesetzlichen Anforderungen erfüllen, dürfen sie in Europa verkauft werden. Ein genereller Anspruch auf Rückgabe oder Umtausch aufgrund des schlechten Abschneidens beim aktuellen Verbraucherschutztest lässt sich daraus nicht zwingend ableiten, jedoch könnten Eltern, die einen der beiden Kindersitze vor weniger als zwei Jahren gekauft haben, einen Sachmängelanspruch gegen den Verkäufer stellen. Entsprechende Details müssten allerdings im Einzelfall geprüft werden.

Beide Hersteller wurden bereits über die Testergebnisse informiert und um Stellungnahme gebeten: Chipolino gab an, dass der Olympus i-Size inzwischen ausverkauft sei und nicht mehr angeboten wird. Eine Rückmeldung von Reecle ist zum aktuellen Zeitpunkt noch ausständig.

Der neue ÖAMTC Kindersitztest mit den vollständigen Ergebnissen aller untersuchten Modelle wird am 21. Oktober 2025 veröffentlicht.

