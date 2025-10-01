Neue Niederlassung in der Schweiz beschleunigt die globale Expansion von Addepar

Genf (OTS) -

Unterstützung von Anlegergemeinschaften in ganz Europa sowie im Nahen Osten mit fortschrittlichen Daten- und Technologielösungen

Addepar, die führende Technologie- und Datenplattform für Anlageexperten, gab heute die Eröffnung ihrer neuen Niederlassung in Genf bekannt. Dies ist die vierte dedizierte Niederlassung in Europa und dem Nahen Osten und der jüngste Schritt in der Mission des Unternehmens, das globale Anlageökosystem zu vernetzen.

Diese Expansion unterstreicht Addepars Bestreben, Kunden in ganz Europa sowie im Nahen Osten zu betreuen, und baut auf jahrzehntelangen Partnerschaften mit Familienvermögensverwaltungen, Privatbanken und anderen Investmentfirmen in der Region auf. Der Ruf der Schweiz als führendes Zentrum für Vermögensverwaltung macht sie zu einem natürlichen Standort für Addepar, um die Reichweite zu erweitern und Beziehungen zu neuen sowie bestehenden Kunden zu vertiefen.

Unternehmen in der gesamten Region, von externen Vermögensverwaltern bis hin zu großen Instituten, sehen sich mit der zunehmenden Komplexität der von der FINMA erlassenen Vorschriften und steigenden Kundenerwartungen konfrontiert, was die Nachfrage nach moderneren, integrierten Technologielösungen erhöht. Da diese Unternehmen versuchen, sich von manuellen Prozessen und veralteten Altsystemen zu lösen, bietet Addepar automatisierte Arbeitsabläufe, verbesserte Datengenauigkeit, prädiktive Einblicke durch KI sowie Analytik und die digitale Erfahrung, die von der nächsten Investorengeneration erwartet wird. Addepar investiert jährlich mehr als 100 Millionen US-Dollar in Forschung sowie Entwicklung und stellt damit sicher, dass Kunden von kontinuierlichen Innovationen profitieren, die ihren sich wandelnden Anforderungen und Prioritäten gerecht werden.

Mit der Eröffnung von Genf ergänzt Addepar seine bestehende regionale Präsenz in London, Edinburgh und Dubai. Das Unternehmen betreut inzwischen mehr als 1300 Firmen in über 50 Ländern, die auf seiner Plattform ein Vermögen von mehr als 8 Billionen Dollar repräsentieren.

„Unsere Entscheidung, in die Schweiz zu expandieren, spiegelt unser langfristiges Bestreben wider, die einzigartigen Bedürfnisse globaler Investment Professionals zu unterstützen", sagt Peter O'Brien, Globaler Leiter für Wachstum und Partnerschaften bei Addepar. „Mit unserer Präsenz vor Ort sind wir besser gerüstet, um Unternehmen jeder Größe – von Boutique-Familienbüros bis hin zu internationalen Banken – dabei zu unterstützen, ihren Kunden den Service zu bieten, den sie von ihnen erwarten. Dies markiert ein aufregendes nächstes Kapitel im Wachstum von Addepar."

Regionale Kunden können auf Addepars Technologie- und Datenplattform zugreifen, gebündelt in sorgfältig zusammengestellte Lösungen, die fortschrittliches Portfolioreporting, Abrechnung, Analysen, Dashboards, ein Kundenportal, alternatives Datenmanagement und Cashflow-Prognosen umfassen.

Addepar verfügt über fast 250 Beschäftigte in ganz Europa sowie im Nahen Osten und expandiert weiter, um der Nachfrage nach Compounding-Produkten von Kunden in der Region gerecht zu werden. Das Genfer Büro stärkt das globale Netzwerk von Addepar und unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, Anlageexperten mit technologie- und datengestützten Lösungen auszustatten, um die Zukunft der Branche zu gestalten.

Informationen zu Addepar

Addepar ist ein globales Technologie- und Datenunternehmen, das Anlagespezialisten dabei unterstützt, ihren Kunden eine möglichst fundierte und präzise Beratung zu bieten. Hunderttausende Nutzer haben Addepar in den letzten zehn Jahren vertraut, um intelligentere Anlageentscheidungen und bessere Beratung zu ermöglichen. Mit einer Kundenpräsenz in mehr als 50 Ländern konsolidiert die Plattform von Addepar Portfolio-, Markt- und Kundendaten für ein Vermögen von über 8 Billionen US-Dollar. Die offene Plattform von Addepar lässt sich mit mehr als 100 Software-, Daten- und Dienstleistungspartnern verknüpfen, um eine Komplettlösung für ein breites Spektrum von Unternehmen sowie Anwendungsfällen zu bieten. Addepar setzt auf ein globales, flexibles Arbeitsmodell mit Niederlassungen in New York City, Salt Lake City, Chicago, London, Edinburgh, Pune, Dubai und Genf.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2299460/Addepar_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neue-niederlassung-in-der-schweiz-beschleunigt-die-globale-expansion-von-addepar-302570124.html