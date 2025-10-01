Innovative Wohnformen und Gesundheitsangebote fürs Alter

Wien (OTS) -

Am 1. Oktober steht weltweit die ältere Generation im Mittelpunkt. Die Barmherzige Schwestern Pflege & Wohnen eröffnet neue Perspektiven auf das Alter: durch neue Wohnangebote, persönliche Begleitung und gemeinschaftsstiftende Aktivitäten, die verbinden und stärken. Ganz nach dem Motto: selbstbestimmt leben, mit Unterstützung dort, wo sie gebraucht wird – in einem Zuhause, das mit dem Leben mitgeht.

Länger selbständig leben – mit Sicherheit im Hintergrund

Anfang September wurden in Brunn am Gebirge 17 zusätzliche Wohneinheiten im Betreuten Wohnen eröffnet – ein weiterer Schritt für ein größeres altersgerechtes Wohnangebot mit Qualität. In Brunn sowie an den beiden weiteren Standorten in Liesing (Wien) und Eichgraben (NÖ) leben die Bewohner*innen in ihrer eigenen, barrierefreien Wohnung – jedoch mit der Sicherheit im Hintergrund, dass Unterstützung da ist, wenn sie diese brauchen.

Ein neues Angebot ist das Seniorenwohnen St. Louise im niederösterreichischen Maria Anzbach. Das Pilotprojekt wird von der Niederösterreichischen Landesregierung gefördert und richtet sich an Menschen mit Pflegestufe 1-3. Die Bewohner*innen leben hier in ihren eigenen Wohneinheiten – großzügige Zimmer mit eigenem Bad und WC – und genießen zugleich die Vorteile der Gemeinschaft: eine offene Küche zur gemeinsamen Nutzung, wohnliche Gemeinschaftsräume, eine Waschküche sowie regelmäßige gemeinsame Aktivitäten mit dem Team der Seniorenbetreuung.

Ob Betreutes Wohnen oder Seniorenwohnen – beide Modelle bieten das Beste aus zwei Welten: selbstbestimmt im Alltag, mit der Sicherheit, dass bei Bedarf jemand da ist. Die Wohnangebote verbinden private Rückzugsmöglichkeiten mit sozialem Miteinander. So kann modernes Wohnen im Alter aussehen. Mehr Informationen zu den Angeboten gibt es unter www.bhs.or.at.

Alt werden in Bewegung – Angebote für Körper und Geist

Im Oktober lädt das Pflegehaus & Hospiz St. Katharina (ebenfalls ein Standort der Barmherzige Schwestern & Wohnen) anlässlich des Monats der Senior*innen zur „Gesunden Runde für Kopf und Körper“ ein. Mitmachen ist hier ausdrücklich erwünscht:

Gedächtnistraining am Mittwoch, 8. Oktober, 10.30 bis 11.30 Uhr

Bewegungsrunde am Dienstag, 21. Oktober, 10.30 bis 11.30 Uhr

im Haus St. Katharina, 1060 Wien, Millergasse 6-8, 6. Stock.

Beide Angebote richten sich an alle Interessierten aus der Umgebung: Vorbeikommen, mitmachen und erleben, wie viel Freude gemeinsames Aktivsein macht. Altern bedeutet nicht Stillstand, sondern bietet eine Chance für neue Impulse, Begegnungen und kleine Veränderungen im Alltag.

Neu, klar und voller Leben: die neue Website!

Seit Anfang September ist die Barmherzige Schwestern Pflege & Wohnen mit einem frischen Webauftritt online. Die neue Seite bietet nicht nur ein modernes Design und eine übersichtliche Navigation, sondern auch viele Einblicke in den Alltag und zeigt vor allem, was das Unternehmen ausmacht: die Menschen, die hier leben uns arbeiten. Besucher*innen finden dort künftig alles auf einen Blick – von Informationen zu Langzeitpflege und Wohnformen, über freie Jobs bis hin zu aktuellen Veranstaltungen. Ergänzt wird das Ganze durch persönliche Geschichten und Fotos, die zeigen, wie vielfältig und lebensnah das Angebot ist. Vorbeischauen lohnt sich: www.bhs.or.at.

Tag der älteren Menschen – ein Tag mit Perspektive

Wir laden herzlich ein, mit uns gemeinsam einen Blick in die Zukunft des Alterns zu werfen – und heute schon die besten Voraussetzungen dafür zu schaffen. Der internationale Tag der älteren Menschen am 1. Oktober erinnert daran, welchen Wert die ältere Generation für unsere Gesellschaft hat – und daran, wie wichtig es ist, Raum für Selbstbestimmung und Lebensqualität zu schaffen. Die Barmherzige Schwestern Pflege & Wohnen möchte dem vollen Leben dienen und deshalb Alter neu denken: als Lebensphase voller Möglichkeiten, mit Würde, Gemeinschaft und Unterstützung dort, wo sie gebraucht wird.

