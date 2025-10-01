Neuer Vertriebsgeschäftsführer bei Sochor

Wien (OTS) -

Mit 01.10.2025 beginnt Herr Rene KALTENBACHER, MSc als Vertriebsgeschäftsführer beim Baustoffhändler Sochor. Herr KALTENBACHER war über 12 Jahre in der ACO GmbH erfolgreich im Vertrieb tätig, und verantwortete zuletzt als Prokurist und Vertriebsleiter den operativen Bereich für ganz Österreich. Herr KALTENBACHER ist 47 Jahre alt, verheiratet, Naturliebhaber und begeisterter Golfer und Mountainbiker.

Die Baustoffhandel A. Sochor & Co GmbH betreibt an zwei Standorten in Wien einen Baustoff- und Fliesenhandel und erfüllt alle Kundenzustellungswünsche im Bereich Baustoffe, Fliesen sowie Trockenbau von einem eigenen Logistiklager in Achau (Niederösterreich) mit 15.000 Paletten Plätzen. Das umfangreiche Sortiment, die kompetente Produktberatung sowie die pünktliche Lieferung werden vom „kleinen Häuslbauer“ über den Baumeister-Familienbetrieb bis hin zum Baukonzern sehr geschätzt.

Die Baustoffhandel A. Sochor & Co GmbH beschäftigt 145 Mitarbeiter:innen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 81 Mio. Euro (exkl. Mwst.) Die Geschäftsführung der Baustoffhandel A. Sochor & Co GmbH setzt sich nunmehr wie folgt zusammen:

Mag. Markus HUTSCHINSKI | Vorstand

Rene KALTENBACHER, MSc | Vertrieb

Oliver OTT, MBA CSE | Finanzen

Der Baustoffhandel Sochor ist Teil der Unternehmensgruppe Sochor, welche im Baustoffhandel, Baumärkten (vier Märkte im Franchise-System mit OBI) und Immobilienbereich tätig ist.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte die Unternehmensgruppe mit ihren rund 600 Mitarbeiter:innen einen Gesamtumsatz von 186 Mio. Euro (netto exkl. Mwst.).

Die Unternehmensgruppe Sochor ist ein österreichisches familiengeführtes Unternehmen und seit 1894 erfolgreich am Wiener Markt tätig.

Nähere Informationen zur Baustoffhandel A. Sochor & Co GmbH unter http://www.sochor.at