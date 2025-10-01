Tage der Lungengesundheit 2025

Wien (OTS) -

Die Tage der Lungengesundheit stehen heuer ganz im Zeichen der Lunge im Alter. Ab dem 60. Lebensjahr treten Erkrankungen wie COPD, Asthma oder auch Lungenkrebs deutlich häufiger auf. Viele dieser Erkrankungen entwickeln sich schleichend. Frühe Warnzeichen zu erkennen, kann Lebensqualität sichern und Leben retten. Die gute Nachricht: Mit medizinischer Vorsorge, Bewegung, gesunder Ernährung und dem Vermeiden von Schadstoffen – allen voran Tabak und alternative Rauchprodukte – muss es gar nicht erst zur Entstehung einer Erkrankung kommen. Wer aktiv vorsorgt, kann seine Lunge bis ins hohe Alter fit und gesund halten.

Infos und Tipps für gesunde Atemwege

Woran erkennt man Lungenleiden? Wer braucht einen Lungencheck – und wie läuft er ab? Welche Impfungen können die Lunge schützen? Was kann man selbst tun, um die Atemwege bis ins hohe Alter fit zu halten? Ab Oktober machen die Tage der Lungengesundheit wieder crossmedial darauf aufmerksam, wie wichtig gesunde Atemwege für Leistungsfähigkeit und Lebensqualität sind. Neben der Lunge im Alter stehen die Folgen des Klimawandels für die Atemwege im Fokus. „Die Lungengesundheit ist ein zentraler Aspekt unseres Wohlbefindens. Speziell ab einem Alter von 60 Jahren sind Menschen vermehrt anfällig für Atemwegserkrankungen wie COPD, Asthma oder Pneumonie. Diese Erkrankungen können durch Umweltfaktoren wie Luftverschmutzung, Mikroplastik und den Konsum von Zigaretten und alternativen Rauchprodukten verstärkt werden.“ erläutert Prim. Priv.-Doz. Dr. Arschang Valipour, Lungenfacharzt und Vorstand der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie an der Klinik Floridsdorf in Wien.

Mit mehr Luft in den Herbst: Lungengesundheit 60+

Teil der Kampagne sind laufend neue Blogbeiträge und Awareness-Videos auf www.tage-der-lungengesundheit.at , TV-Beiträge und News in den sozialen Medien sowie die Infobroschüre „Luft zum Leben — Lungengesundheit 60+“. Auf 12 Seiten versammelt die Broschüre Wissenswertes über die Atemwege im Zusammenspiel mit chronischen Erkrankungen, erklärt häufige Warnsignale für Lungenerkrankungen und enthält eine Checkliste zu den wichtigsten Vorsorgemaßnahmen und empfohlenen Schutzimpfungen. Außerdem gibt sie einen Einblick in die Auswirkungen des Klimawandels auf die Lungengesundheit und hilfreiche Alltags-Tipps zu Bewegung und Atemübungen. Die Broschüre „Lungengesundheit 60+“ wird unter anderem auf der Frauengesundheitsmesse „Gesundheit für Sie“ am 14. und 15. November im WIFI St. Pölten verteilt und ist zum Download auf www.tage-der-lungengesundheit.at verfügbar.

