Neues Markenbild für skalierendes IT-Unternehmen

Wien (OTS) -

Der auf DevOps, Cloud-Native-Technologien und IT-Security spezialisierte IT-Dienstleister FULLSTACKS mit Sitz in Wien, hat im Oktober 2025 gemeinsam mit dem ebenfalls lokal ansässigen Partner – inconcepts Online Marketing Agentur, ein umfassendes Rebranding umgesetzt.

Das neue Markenbild steht für Exzellenz, Klarheit und Ergebnisorientierung – zentrale Werte, die das Unternehmen mit Standorten in Wien, Friedrichshafen (D) und Pfäffikon (CH) gezielt nach außen sichtbar macht. Neben einem neuen Design wurden auch die internen Prozesse sowie das Leistungsportfolio weiterentwickelt und das Unternehmen für weitere Skalierung qualifiziert.

Ziel ist es, komplexe IT-Projekte in regulierten Branchen noch effizienter und skalierbarer umzusetzen. FULLSTACKS betreut Kunden in ganz Europa und arbeitet eng mit Technologiepartnern wie Splunk, IBM und SUSE zusammen.