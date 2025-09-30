Gedrosseltes Wachstum, schwächeres Finanzergebnis bei Red Bull GmbH

Wien (OTS) -

Der Umsatz des Energydrinkerzeugers Red Bull ist 2024 von 6,85 auf 6,99 Milliarden Euro gewachsen, berichtet das Online-Portal des Wirtschaftsmagazins „trend“, das ist ein Plus von knapp zwei Prozent. Der Jahresüberschuss der Red Bull GmbH beträgt laut Jahresabschluss 1,65 nach 1,61 Milliarden Euro, ein Zuwachs um 2,5 Prozent.

Während die Profitabilität des Kerngeschäfts nach wie vor wächst, fällt das schwächere Finanzergebnis auf: Es ist um 102 Millionen Euro auf 267,3 Millionen Euro zurückgegangen, ein Minus von 38 Prozent. Dies ist, heißt es im Lagebericht, „im Wesentlichen auf geringere Ausschüttungen von Tochtergesellschaften" zurückzuführen. Der trend hat kürzlich etwa über die Millionenverluste der gemeinsamen Skifirma von Red Bull und Marcel Hirscher berichtet.

Die reguläre Dividende – traditionell 50 Prozent des Jahresüberschusses – beträgt 822,8 Millionen Euro. Dazu kommt jedoch eine Extra-Ausschüttung in Höhe von 500 Millionen Euro. In Summe sind das also 1,32 Milliarden Euro, zu denen eine weitere Sonderzahlung an den Zwei-Prozent-Eigentümer Fides Trustees, mit Sitz in der Schweiz, in Höhe von 3,17 Millionen Euro kommt.

Auf Red-Bull-Erben Mark Mateschitz, der 49 Prozent am Unternehmen hält, entfallen somit 647 Millionen Euro.