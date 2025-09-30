  • 30.09.2025, 16:33:32
  • /
  • OTS0160

Zorba/Grüne: Regierung vertagt Datenschutz

Grüne kritisieren Kürzungen beim Datenschutz, während Regierung auf Video- und Messenger-Überwachung setzt

Wien (OTS) - 

„Die Regierung lässt den Schutz unserer Daten warten“, fasst Süleyman Zorba, Digitalisierungssprecher der Grünen, das Ergebnis des heutigen Justizausschusses zusammen. Den Antrag der Grünen, die Datenschutzbehörde mit den nötigen Ressourcen für die effektive Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben auszustatten, haben die Regierungsparteien im heutigen Ausschuss vertagt.

Zorba weiter: „Die Datenschutzbehörde arbeitet schon jetzt am Limit, ein Vertragsverletzungsverfahren der EU steht an, aber die Bundesregierung spart weiterhin am Grundrechtsschutz. Gleichzeitig werden Videoüberwachungen ausgebaut und eine Messenger-Überwachung neu eingeführt. Mit einem Sparkurs an der Datenschutzbehörde kann man wirksamen Datenschutz natürlich auch untergraben.“

Die Datenschutz-NGOs noyb und epicenter.works haben kürzlich eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingebracht, weil die Datenschutzbehörde entgegen gesetzlicher Vorgaben nicht mit hinreichenden Ressourcen ausgestattet wird.

Tatsächlich würde die Datenschutzbehörde eine Budgeterhöhung und mehr Personal brauchen. „Die Aufgabengebiete der Datenschutzbehörde werden mehr, die Anforderungen steigen. Dennoch beschließt die Regierung eine reale Budgetkürzung“, hält Zorba fest.

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01 40110 6697
E-Mail: presse@gruene.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright