AVISO: Morgiger Ministerrat der Bundesregierung im Bundeskanzleramt um 9.00 Uhr

Morgen, Mittwoch 1. Oktober 2025 um 9.00 Uhr, tritt der Ministerrat zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Vor der Sitzung finden Doorsteps und im Anschluss wie üblich ein Pressefoyer statt.



Termine für Medien:



8.45 Uhr

DOORSTEPS mit Bundesministerin Claudia Plakolm, Bundesminister Christoph Wiederkehr und Staatssekretär Jörg Leichtfried (für die Doorsteps ist keine Tontechnik vorgesehen. Bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen)



ca. 10.00 Uhr

PRESSEFOYER mit Bundesministerin Beate Meinl-Reisinger, Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Staatssekretärin Michaela Schmidt



Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass von 8.15 Uhr bis 8.45 Uhr und ab 9.15 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME



Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).