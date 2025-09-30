FPÖ – Oberlechner: „Wohnschirm ist politisches Placebo und unsozialer PR-Gag!“

Wien (OTS) -

„Auch wenn SPÖ-Sozialministerin Schumann heute hinausposaunte, dass der Wohnschirm ein erfolgreiches Modell sei, muss man dieser Feststellung entschieden widersprechen. Der sogenannte Wohnschirm ist nichts anderes als ein politisches Placebo und angesichts der Notlage vieler Menschen ein unsozialer PR-Gag – nicht mehr und nicht weniger“, erklärte heute FPÖ-Wohnbausprecher NAbg. Michael Oberlechner.

„Die Menschen werden durch die Politik dieser schwarz-rot-pinken Regierung in die Armut gedrängt und erhalten von ÖVP-Kanzler Stocker, SPÖ-Wohnminister Babler und NEOS-Chefin Meinl-Reisinger lediglich ein paar Almosen. Gerade die weiterhin massiv spürbare Teuerung macht deutlich, wie entscheidend stabile Wohnkosten wären – dennoch ist in der Politik dieser Regierung keine Spur von nachhaltigen Lösungen für den sozialen Wohnbau erkennbar“, kritisierte Oberlechner.

Der FPÖ-Wohnbausprecher betonte, dass die Freiheitlichen konkrete Maßnahmen für leistbares Wohnen schon lange einfordern: „Wir brauchen den konsequenten Ausbau des sozialen Wohnbaus, eine Deckelung der Betriebskosten, die Senkung der Grunderwerbsteuer sowie eine klare Absage an zusätzliche Belastungen wie etwa CO2-Abgaben. Nur so können Familien, Junge und Pensionisten spürbar entlastet werden.“