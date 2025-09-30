  • 30.09.2025, 15:28:02
  • /
  • OTS0150

FPÖ – Oberlechner: „Wohnschirm ist politisches Placebo und unsozialer PR-Gag!“

„Teuerung zeigt dringenden Handlungsbedarf – Regierung setzt auf Placebos statt auf echten sozialen Wohnbau“

Wien (OTS) - 

„Auch wenn SPÖ-Sozialministerin Schumann heute hinausposaunte, dass der Wohnschirm ein erfolgreiches Modell sei, muss man dieser Feststellung entschieden widersprechen. Der sogenannte Wohnschirm ist nichts anderes als ein politisches Placebo und angesichts der Notlage vieler Menschen ein unsozialer PR-Gag – nicht mehr und nicht weniger“, erklärte heute FPÖ-Wohnbausprecher NAbg. Michael Oberlechner.

„Die Menschen werden durch die Politik dieser schwarz-rot-pinken Regierung in die Armut gedrängt und erhalten von ÖVP-Kanzler Stocker, SPÖ-Wohnminister Babler und NEOS-Chefin Meinl-Reisinger lediglich ein paar Almosen. Gerade die weiterhin massiv spürbare Teuerung macht deutlich, wie entscheidend stabile Wohnkosten wären – dennoch ist in der Politik dieser Regierung keine Spur von nachhaltigen Lösungen für den sozialen Wohnbau erkennbar“, kritisierte Oberlechner.

Der FPÖ-Wohnbausprecher betonte, dass die Freiheitlichen konkrete Maßnahmen für leistbares Wohnen schon lange einfordern: „Wir brauchen den konsequenten Ausbau des sozialen Wohnbaus, eine Deckelung der Betriebskosten, die Senkung der Grunderwerbsteuer sowie eine klare Absage an zusätzliche Belastungen wie etwa CO2-Abgaben. Nur so können Familien, Junge und Pensionisten spürbar entlastet werden.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright