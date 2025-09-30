Sicherheit, Technologie, Verantwortung – AT&S plant Einstieg im Bereich Defense

Leoben (OTS) -

AT&S, der global führende Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten, reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach sicherheitsrelevanten Lösungen und unterstreicht seine gesellschaftliche Verantwortung.

„Nur wenn Menschen in Sicherheit leben, können sie ihre Rechte wahrnehmen und ihr Leben in Freiheit gestalten“ , sagt AT&S-CEO Michael Mertin. „Vor diesem Hintergrund hat AT&S entschieden, den Markt Defense zu erschließen. Wir wurden bereits von Kunden angesprochen und werden nun proaktiv Neukunden ansprechen.“ Die Entscheidung basiert auf einem klaren strategischen Szenario: langfristige Planungssicherheit, technologisch anspruchsvolle Innovationsfelder, konjunkturunabhängig. Gleichzeitig stärkt AT&S durch diesen Schritt seine wirtschaftliche Basis und sichert Arbeitsplätze an seinen Standorten in Österreich. Derzeit werden die Produktionsstätten am Standort Leoben gezielt auf die Anforderungen der Verteidigungsindustrie vorbereitet. Dabei wird geprüft, ob bauliche und technische Anpassungen notwendig sind, um den internationalen Standards für Defense-Produktionen zu entsprechen. Mittelfristig rechnet das Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Verantwortung und ESG-Konformität

Auch im Kontext von ESG-Kriterien wird zunehmend anerkannt, dass sicherheitsrelevante Technologien zur Wahrung demokratischer Werte und zum Schutz von Menschen in Europa beitragen können. AT&S verpflichtet sich zu einem verantwortungsvollen und gesetzeskonformen Zugang. Die Aktivitäten im Bereich Defense erfolgen streng im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben der Republik Österreich und der Europäischen Union.