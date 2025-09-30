Oktober-Programm im Cinema Paradiso St. Pölten

St. Pölten (OTS) -

Mit „Cinema Opera“ und Giacomo Puccinis „Tosca“ in einer Inszenierung von Oliver Mears mit Anna Netrebko u. a. live aus dem Royal Opera House London eröffnet das Cinema Paradiso St. Pölten am morgigen 1. Oktober das Programm des nächsten Monats. Bereits am 2. Oktober folgt die Premiere von „Welcome Home Baby“ inklusive Gespräch mit dem Regisseur Andreas Prochaska sowie Julia Franz Richter und Gerti Drassl. Ein weiteres Filmgespräch wartet nach der Premiere von Lisa Polsters Streifen „Bürglkopf“ am 27. Oktober.

Dazwischen stehen u. a. am 8. Oktober eine weitere Ausgabe „Tagebuch Slam“, am 9. Oktober die Präsentation von Vea Kaisers neuem Buch „Fabula Rasa oder Die Königin des Grand Hotels“, am 16. Oktober ein Konzert von Bill Evans & The Vansband All Stars featuring Evans/Weckl/Earl/Weingart, am 21. Oktober der „LitGes Poetry Slam“, ein Dichter- und Dichterinnenwettstreit um die Gunst des Publikums, sowie am 22. Oktober das Konzert „Scottish Colours“ mit Mairi McGillivray, Sean Gray und dem Sòlás Collective auf dem Programm.

Überdies präsentiert „Cinema Theatre“ am 25. Oktober Anton Tschechows Komödie „Onkel Vanya“ aus dem Duke of York Theatre am West End London mit Andre Scott (Regie: Sam Yates), Der Fahrradkurier am 17. Oktober eine Party zum 10-Jahre-Jubiläum, das Bilderbuchkino am 18. Oktober ein Kinderbuch-Kino-Konzert-Erlebnis, „Film, Wein + Genuss“ am 28. Oktober regionale Schmankerln und Weine zu den Streifen „Springsteen“ und „Jane Austen“ sowie ein Halloween-Special am 31. Oktober „The Dark Fantastic“.

Komplettiert wird der Oktober-Spielplan durch die „Cinema School“ mit „Der lange Tag der Flucht. Malala – Ihr Recht auf Bildung“ am 3. Oktober, das „Film-Café“ mit „Der Pinguin meines Lebens“ (6. Oktober), „Die Farben der Zeit“ (13. Oktober) und „Ganzer halber Bruder“ (20. Oktober), das Strick- und Häkelprogramm „Auf Wolle sieben“ mit „Die Farben der Zeit“ am 8. Oktober, das „Cinema Wunschkino“ mit „Pride“ am 19. Oktober sowie die Reihen „Cinema Breakfast“ (ab 5. Oktober), „Cinema Kids“ (ab 10. Oktober) und „Babykino“ (am 29. Oktober).

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.