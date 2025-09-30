Tomaselli/Grüne: Regierung ist beim Wohnschirm herz- und hirnlos unterwegs

Wien (OTS) -

Dass sich die Bundesregierung heute in einer Pressekonferenz zu Erfolg und Bedeutung des Wohnschirms selbst feiert, bezeichnet Nina Tomaselli, Sprecherin für Wohnen, als „absurd, herz- und hirnlos“. Tomaselli: „Während erklärt wird, wie wirksam die Maßnahmen waren und wie vielen Menschen in Notlagen geholfen wurde, wird der Wohnschirm zu Grabe getragen. Dieses Auftreten zeugt schon von besonderer Chuzpe, denn mehr als ein Lippenbekenntnis der Ministerin gibt es nicht. Das ist einerseits herzlos, weil es um Menschen in existenziellen Notlagen geht. Und hirnlos ist es, weil jede verhinderte Obdachlosigkeit dem Staat Geld spart.“

Der Wohnschirm wurde 2022 vom damaligen Grünen Sozialminister Johannes Rauch initiiert und wurde seither für tausende Menschen zum Rettungsanker. Über 35.000 Menschen erhielten bisher Unterstützung – von Wohnungssicherung über Wohnungswechsel bis zu Housing First und Energiehilfe. „Diese Zahlen zeigen, wie wirksam Prävention ist. Wer hier kürzt, gefährdet nicht nur Schicksale, sondern handelt ökonomisch verantwortungslos“, unterstreicht Tomaselli.

Die Grünen fordern daher eine dauerhafte Absicherung des Wohnschirms und endlich strukturelle Reformen für leistbares Wohnen. „Der Wohnschirm darf nicht zur Budgetmasse werden, die man nach Belieben streicht. Wer bei der Wohnungssicherung spart, spart auf dem Rücken der Ärmsten – und das ist sowohl moralisch verwerflich als auch ökonomisch unsinnig. Die Regierung darf hier nicht kurzsichtig agieren“, sagt Tomaselli abschließend.