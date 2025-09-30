TU Wien eröffnet eduLAB für Kinder und Jugendliche

Wien (OTS) -

Die TU Wien hat gemeinsam mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr die neuen Räumlichkeiten des eduLAB in der Favoritenstraße feierlich eröffnet. Das eduLAB ist ein offener Lernort, an dem Kinder und Jugendliche Informatik erleben, verstehen und aktiv mitgestalten können – kostenlos und ohne Vorkenntnisse.

Ein Ort zum Erleben und Mitgestalten

In einer Welt, die zunehmend von Künstlicher Intelligenz und digitalen Technologien geprägt ist, braucht es Orte wie das eduLAB. Ziel ist es, informatisches Denken spielerisch anzuregen und Kindern und Jugendlichen einen kreativen Zugang zu digitalen Kompetenzen zu gewähren.

Stimmen zur Eröffnung

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Bildungsminister Christoph Wiederkehr, TU Wien-Rektor Jens Schneider, Informatik-Dekanin Gertrude Kappel und eduLAB-Leiter René Röpke.

„Der Umgang mit Informatik ist in der heutigen Welt eine unerlässliche Fähigkeit. Es ist wichtig, dass bereits Kinder und Jugendliche früh beginnen, die Technik dahinter zu verstehen. Das eduLAB ermöglicht ihnen auf spielerische Art und Weise Informatik zu erleben und in einer aktiven Rolle mitzugestalten – das finde ich großartig!“ – Christoph Wiederkehr, Bildungsminister

„Wer hier hineingeht, soll nicht nur lernen, wie Technologie funktioniert, sondern auch, wie sie erfunden, gestaltet und sinnvoll genutzt werden kann. Ich sehe heute vor mir junge Menschen, die in diese Rolle hineinwachsen sollen – und ich sehe eine TU, die sie dabei aktiv unterstützt.“ – Jens Schneider, Rektor der TU Wien



„Mit dem eduLAB ermöglichen wir den Zugang zu informatischer Bildung, um Neugier und Begeisterung zu wecken, und um Kindern und Jugendlichen aufzuzeigen, wie sie die Welt von morgen schon heute aktiv mitgestalten können.“ – René Röpke, Leiter des eduLAB



„Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, mindestens einmal die Kunst und den Spaß der Informatik kennenzulernen – je früher, desto besser.“ – Professorin Laura Kovács, Projektinitiatorin „Abenteuer Informatik Volksschule“

Neue Räume für die digitale Zukunft

Die neuen, eigens konzipierten Räumlichkeiten schaffen den notwendigen Freiraum, um digitale Kompetenzen kreativ und verantwortungsbewusst zu vermitteln. Damit leistet die TU Wien einen wichtigen Beitrag, um nächste Generationen auf ihren Weg in eine digitale Zukunft vorzubereiten.

Über das eduLAB

Das eduLAB ist eine Initiative der TU Wien und macht informatisches Denken für Kinder und Jugendliche erlebbar. In Workshops, Ausstellungen und internationalen Projekten vermittelt das eduLAB spielerisch Grundlagen der Informatik, fördert Kreativität und unterstützt Lehrkräfte bei der digitalen Bildung.

Vom Pilotprojekt zur Bildungsinstitution

Das eduLAB wurde 2019 von Professor Gerald Futschek gegründet und etablierte sich schnell als zentrale Anlaufstelle für informatische Bildung an der TU Wien. Zu den Meilensteinen zählen: