Landesstraße L 154 – Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Günselsdorf

St. Pölten (OTS) -

Der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Günselsdorf haben gemeinsam mit einem Fachplaner ein Konzept für den Bereich der östlichen Ortseinfahrt erarbeitet. Mit der Errichtung eines Fahrbahnteilers wird eine sichere Radquerung geschaffen, und die Bushaltestelle wird zum Fahrbahnteiler hin verlegt. Außerdem entspricht die Landesstraße L 154 im Ortsgebiet von Günselsdorf nicht mehr dem heutigen Stand der Technik, und die Fahrbahn wies zuletzt Risse sowie Verdrückungen auf. Die Errichtung eines Fahrbahnteilers im Zuge der Landesstraße L 154 bei der östlichen Ortseinfahrt von Günselsdorf schafft nun eine Querungsmöglichkeit für Radfahrer und erhöht die Verkehrssicherheit erheblich.

Am 3. September hat die Straßenmeisterei Baden mit den Arbeiten an der Landesstraße L 154 begonnen. Zum einen wird die Errichtung des Fahrbahnteilers in Angriff genommen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Oktober dauern. Zum anderen erfolgt eine Erneuerung der Asphaltdeckschicht auf der L 154 im Ortsgebiet von Günselsdorf – von der Triestingbrücke bis zum Ortsende. Dabei wird die bestehende Deckschicht abgefräst, die Asphalttragschicht kleinflächig saniert beziehungsweise von der Kirche bis zum Fahrbahnteiler die Tragschicht komplett erneuert. Anschließend wird die Firma Granit die Asphaltierungsarbeiten durchführen. Die Arbeiten werden bis Mitte November abgeschlossen sein.

Die Kosten für die Herstellung des Fahrbahnteilers in Höhe von rund 82.000 Euro werden von der Marktgemeinde Günselsdorf übernommen. Die Arbeitsleistung wird mit Genehmigung des LH-Stellvertreters Udo Landbauer vom NÖ Straßendienst zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die Asphaltierungsarbeiten betragen rund 165.000 Euro und werden vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Gerhard Fichtinger, und E-Mail gerhard.fichtinger@noel.gv.at