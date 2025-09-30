DELTA Gruppe schafft neue Position: Joachim Ardelt wird Head of Digital & AI Transformation

Wien (OTS) -

Mit 1. Oktober 2025 übernimmt Joachim Ardelt die neu geschaffene Position als Head of Digital & AI Transformation innerhalb der DELTA Gruppe. Bereits seit rund zwei Jahren ist er in beratender Funktion für das Unternehmen tätig, nun wird er sich in vollem Umfang der Umsetzung der konzernweiten Digitalisierungsstrategie widmen.



„Wir haben erkannt: es benötigt eine integrale und strategische Planung und die konsequente operative Umsetzung, um die die soziale und ökologische Transformation zu schaffen. So können die Entwicklungen zur industriellen, datengetriebenen und mit neuen Digitaltechnologien (KI, Automatisierung und Robotik) angereicherten Bauweisen erfolgreich umgesetzt werden. Der Mensch bleibt dabei im Mittelpunkt unserer Projekte“ , berichtet Wolfgang Kradischnig, CEO der DELTA Gruppe. „Diese neu geschaffene Position ist ein weiterer wichtiger Puzzlestein, um die Transformation in der DELTA Gruppe weiter voranzubringen. Wir freuen uns, dass wir Joachim Ardelt für diese neue Position gewinnen konnten. Wir sehen ihn gerade für unsere internationale Gruppe als ideale Führung im Bereich Digitalisierung, da er neben seinen fachlichen Fähigkeiten mit seiner Auslands-Erfahrung und Mehrsprachigkeit punktet.“

Joachim Ardelt bringt langjährige internationale Management-Erfahrung mit: Als Managementberater und Direktor war er für globale Konzerne wie LEGO und Red Bull tätig. Er gilt als ausgewiesener Experte für Digitalisierung und Digitale Transformation sowie für Geschäftsentwicklung, mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz beim Aufbau von Geschäftseinheiten, Change-Management und kultureller Transformation. „Ich freue mich sehr, meine Expertise nun vollumfänglich in die DELTA Gruppe einzubringen. Digitalisierung ist für mich nicht nur eine technologische Frage, sondern eine kulturelle Transformation, die Menschen, Prozesse und Technologien verbindet. Gemeinsam mit meinen DELTA Kolleg:innen möchte ich diese Reise innerhalb der DELTA Gruppe weiter vorantreiben“ , betont Joachim Ardelt.



Über die DELTA Gruppe

Die DELTA Gruppe ist ein führendes internationales Architektur-, Ingenieur- und Beratungs-Unternehmen mit einem holistischen Dienstleistungs-Portfolio im Immobilienbereich. Mit über 400 Mitarbeiter:innen an mehreren Standorten in Österreich, Tschechien, der Slowakei und der Ukraine betreut DELTA aktuell Immobilienprojekte in Österreich, CEE, SEE und Eurasien mit einem Projektvolumen von über 5 Mrd. EUR pro Jahr. Partnerschaftlichkeit, der Einsatz neuester digitaler Tools, der starke Fokus auf den Lebenszyklus und die Nachhaltigkeit von Gebäuden zeichnen die DELTA Gruppe aus.

www.delta.at