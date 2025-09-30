Cyberangriffe nehmen zu – jedes dritte Unternehmen in Österreich war bereits betroffen

Wien (OTS) -

Cyberangriffe sind heute eine der größten Bedrohungen für Unternehmen weltweit. Während 2024 lediglich 35 Prozent der Entscheider:innen in Österreich das Risiko eines Cyberangriffs als hoch einschätzten, ist dieser Anteil 2025 auf 47 Prozent gestiegen. Noch klarer zeigt sich die Realität bei den Vorfällen: 32 Prozent der Unternehmen hatten in den letzten fünf Jahren konkrete Hinweise auf Angriffe, ein Plus von zehn Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Besonders große Unternehmen sind betroffen: In der Umsatzklasse über 51 Mio. Euro berichten 33 % von wiederholten Angriffen. 90 % aller Befragten erwarten, dass sich die Bedrohungslage künftig weiter verschärfen wird. „Die steigende Zahl an Angriffen macht deutlich, dass Cyberrisiken keine theoretische Gefahr mehr sind. Unternehmen müssen Cybersicherheit endlich als Teil ihrer Geschäftsstrategie begreifen – wer zu spät reagiert, riskiert finanzielle Schäden und Vertrauensverlust“, sagt Gottfried Tonweber, Leiter Cybersecurity und Partner bei EY Österreich.

Cyberabwehr ohne Kompass: Vielen fehlt eine übergreifende Strategie

Trotz der hohen Risikowahrnehmung fehlt vielen Unternehmen eine klare Gesamtstrategie für Cybersicherheit. Maßnahmen werden punktuell umgesetzt, doch ein strukturierter Fahrplan ist selten vorhanden. Ohne strategischen Rahmen bleiben Investitionen unkoordiniert – und die Wirksamkeit der Abwehr gering. Die fehlende Steuerung zeigt sich besonders bei den Budgets. 34 Prozent der Unternehmen verfügen über kein festes Cybersecurity-Budget, weitere 42 Prozent können ihre Ausgaben nicht beziffern. Nur 9 Prozent investieren mehr als 25.000 Euro jährlich in IT-Sicherheit. Immerhin plant ein Fünftel der Befragten eine Erhöhung der Ausgaben in den kommenden zwei Jahren.

Die vollständigen Studienergebnisse stehen hier zum Download zur Verfügung.