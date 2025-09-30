Ofenauer: BM Tanner sorgt für historischen Höchstwert bei Investitionen für das Heer

Wien (OTS) -

“Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sorgt auch weiterhin für die notwendigen Investitionen beim Österreichischen Bundesheer. Denn wir sparen nicht bei der Sicherheit unseres Landes und investieren weiter in Ausrüstung, Gerät und Infrastruktur”, stellt ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer in Richtung seines FPÖ-Kollegen Reifenberger heute klar. Gerade die Erneuerung der militärischen Infrastruktur sei prägend für die Arbeit der Bundesministerin seit ihrem Amtsantritt. “Im Jahr 2020 wurden 100 Millionen Euro in die militärische Infrastruktur investiert und in den Jahren 2021 und 2022 schon 130 Millionen Euro. Im Folgejahr 2023 betrugen die entsprechenden Investitionen bereits über 240 Millionen Euro. Und nach 205 Millionen Euro im vergangenen Jahr stehen heuer bereits 280 Millionen Euro zur Verfügung. Und diesen Pfad setzen die Verteidigungsministerin und die Volkspartei auch 2026 fort – denn dann sind 370 Millionen Euro für die Erhaltung und den Ausbau der militärischen Infrastruktur vorgesehen. Das markiert einen historischen Höchstwert”, unterstreicht der ÖVP-Mandatar.

Dabei gebe es auch für die heimische Wirtschaft wichtige Impulse, denn “die Wertschöpfung dieser Investitionen bleibt zu 99 Prozent hier bei uns in Österreich“. Auch dies sei ein weiterer Beleg für den Erfolg von Klaudia Tanner an der Spitze des Verteidigungsressorts. Abschließend sagt Ofenauer: ”Einmal mehr besteht der verteidigungspolitische Beitrag der FPÖ aus substanzlosen Anwürfen. Es wäre höchst an der Zeit, dass die Freiheitlichen das Anpatzen beenden und mit uns konstruktiv für die Sicherheit Österreichs arbeiten." (Schluss)